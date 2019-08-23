"Батьківщина" відкликала свого кандидата на віцеспікера Верховної Ради

На цю посаду від партії претендувала Олена Кондратюк

Партія "Батьківщина" передумала пропонувати свого кандидата на посаду одного із заступників голови Верховної Ради.

"Учора наша політсила, яка перебуває де-факто в опозиції, заявила, що ми подаємо кандидатуру на посаду віцеспікера. Після консультацій із нашими колегами ми прийняли рішення відкликати цю кандидатуру", - повідомив депутат від цієї політсили Андрій Кожем'якін, інформує Delo.ua.

Учора він не назвав кандидатуру, яку висувала партія. Однак сьогодні повідомив, що на цю посаду претендувала Олена Кондратюк.



Олена Кондратюк

Нагадаємо, 22 серпня, "Батьківщина" висунула свою кандидатуру на посаду заступника голови Верховної Ради. Крім того, політсила виступає за надання більшої кількості місць у керівництві комітетів представникам інших партій.

Раніше партія Святослава Вакарчука "Голос" відмовилася від посади віце-спікера. Інформацію підтвердив заступник глави партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Окрім того, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере всі міністерські крісла.