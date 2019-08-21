"Нехай вони всі йдуть лісом": Арахамія заявив, що інші партії не хочуть посад в Уряді
"В уряді немає квот. Це був якийсь договорняк – зараз договорняки не потрібні країни, уряд може бути просто технократичним – не партійним, не політичним, а технократичним. Коли я дзвоню представникам інших партій і кажу: "Ви можете надати свій list (список), для шорт-ліста нормальних кандидатів на міністрів?" – вони кажуть: "А ми хочемо, щоб ви несли відповідальність – ми не дамо". Це продержавницька позиція чи чисто політична спекуляція? Я не хочу прізвища казати, але я кажу: якщо є така позиція – нехай вони лісом всі йдуть", - обурився Давид Арахамія, інформує УП.
"Це багато політичних сил роблять так. Якщо вони кажуть, що ми маємо нести стовідсоткову відповідальність – ми не хочемо з ними нічого погоджувати. Ми будемо нести політичну відповідальність. Правильно?".
"Якщо це виглядає як узурпація – то це точно демократична узурпація, бо це був вибір наших обранців. Це може виглядати як завгодно, але 60% – це те, що проголосували наші виборці. Весь уряд буде професійним, це будуть технократи", - запевнив Арахамія.
Нагадаємо, що партія Святослава Вакарчука "Голос" відмовилася від посади віце-спікера. Інформацію підтвердив заступник глави партії "Голос" Ярослав Юрчишин.
Раніше, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере всі міністерські крісла.
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