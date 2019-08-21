"Нехай вони всі йдуть лісом": Арахамія заявив, що інші партії не хочуть посад в Уряді

За його словами, посади у парламенті буде розподілено між усіма партіями з дотриманням квотного принципу – а на членів Кабінету міністрів партійні квоти не поширюються

Давид Арахамія, обраний від "Слуги народу" до Верховної Ради, заявляє, що інші парламентські сили відмовляються пропонувати кандидатів у міністри.

"В уряді немає квот. Це був якийсь договорняк – зараз договорняки не потрібні країни, уряд може бути просто технократичним – не партійним, не політичним, а технократичним. Коли я дзвоню представникам інших партій і кажу: "Ви можете надати свій list (список), для шорт-ліста нормальних кандидатів на міністрів?" – вони кажуть: "А ми хочемо, щоб ви несли відповідальність – ми не дамо". Це продержавницька позиція чи чисто політична спекуляція? Я не хочу прізвища казати, але я кажу: якщо є така позиція – нехай вони лісом всі йдуть", - обурився Давид Арахамія, інформує УП.

"Це багато політичних сил роблять так. Якщо вони кажуть, що ми маємо нести стовідсоткову відповідальність – ми не хочемо з ними нічого погоджувати. Ми будемо нести політичну відповідальність. Правильно?".

"Якщо це виглядає як узурпація – то це точно демократична узурпація, бо це був вибір наших обранців. Це може виглядати як завгодно, але 60% – це те, що проголосували наші виборці. Весь уряд буде професійним, це будуть технократи", - запевнив Арахамія.

Нагадаємо, що партія Святослава Вакарчука "Голос" відмовилася від посади віце-спікера. Інформацію підтвердив заступник глави партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

Раніше, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере всі міністерські крісла.