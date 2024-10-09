Блінкен також скасував візит до Німеччини на зустріч "Рамштайн"

Раніше свій візит відклав і американський президент.

Вслід за Байденом Держсекретар США Ентоні Блінкен також скасував плани щодо візиту до Німеччини, де він мав 12 жовтня приєднатися до засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".

Про це йдеться в заяві речника Держдепу США Метью Міллера.

"Міністр Блінкен планував приєднатися до президента в Німеччині та Анголі, але, враховуючи цю відстрочку, тепер очікує на повернення додому до Вашингтона з Лаосу", - оголосив представник Держдепу.

Державний секретар США заявив, що напередодні Білий дім оголосив, що президент держави відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини і Анголи, та лишається в Сполучених штатах, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган "Мілтон" і наслідки урагану "Хелен".

За словами речника, Блінкен сьогодні вирушає до В’єнтьяну, аби представляти США на саміті Східної Азії та саміті АСЕАН ООН - США

"Держсекретар далі обговорить геополітичні питання, зокрема поточну кризу в Бірмі, важливість дотримання міжнародного права в Південно-Китайському морі, мир і стабільність у Тайванській протоці, та агресію росії проти України", - сказав Міллер.

Зранку ми повідомили, що візит американського президента відкладено через загрозу потужного урагану в США.

Вчора, 8 жовтня, ураган Мілтон набув найвищого – п’ятого – рівня потужності і може стати одним з найбільш руйнівних в регіоні.