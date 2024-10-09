Блінкен також скасував візит до Німеччини на зустріч "Рамштайн"
Вслід за Байденом Держсекретар США Ентоні Блінкен також скасував плани щодо візиту до Німеччини, де він мав 12 жовтня приєднатися до засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".
Про це йдеться в заяві речника Держдепу США Метью Міллера.
"Міністр Блінкен планував приєднатися до президента в Німеччині та Анголі, але, враховуючи цю відстрочку, тепер очікує на повернення додому до Вашингтона з Лаосу", - оголосив представник Держдепу.
Державний секретар США заявив, що напередодні Білий дім оголосив, що президент держави відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини і Анголи, та лишається в Сполучених штатах, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган "Мілтон" і наслідки урагану "Хелен".
За словами речника, Блінкен сьогодні вирушає до В’єнтьяну, аби представляти США на саміті Східної Азії та саміті АСЕАН ООН - США
"Держсекретар далі обговорить геополітичні питання, зокрема поточну кризу в Бірмі, важливість дотримання міжнародного права в Південно-Китайському морі, мир і стабільність у Тайванській протоці, та агресію росії проти України", - сказав Міллер.
Зранку ми повідомили, що візит американського президента відкладено через загрозу потужного урагану в США.
Вчора, 8 жовтня, ураган Мілтон набув найвищого – п’ятого – рівня потужності і може стати одним з найбільш руйнівних в регіоні.
Проте засідання "Рамштайн" можуть перенести через ураган в США.