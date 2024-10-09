Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Блінкен також скасував візит до Німеччини на зустріч "Рамштайн"

09 жовтня 2024, 12:04
Блінкен також скасував візит до Німеччини на зустріч
Twitter
Раніше свій візит відклав і американський президент.

Вслід за Байденом Держсекретар США Ентоні Блінкен також скасував плани щодо візиту до Німеччини, де він мав 12 жовтня приєднатися до засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн". 

Про це йдеться в заяві речника Держдепу США Метью Міллера. 

"Міністр Блінкен планував приєднатися до президента в Німеччині та Анголі, але, враховуючи цю відстрочку, тепер очікує на повернення додому до Вашингтона з Лаосу", - оголосив представник Держдепу. 

Державний секретар США заявив, що напередодні Білий дім оголосив, що президент держави відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини і Анголи, та лишається в Сполучених штатах, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган "Мілтон" і наслідки урагану "Хелен". 

За словами речника, Блінкен сьогодні вирушає до В’єнтьяну, аби представляти США на саміті Східної Азії та саміті АСЕАН ООН - США 

"Держсекретар далі обговорить геополітичні питання, зокрема поточну кризу в Бірмі, важливість дотримання міжнародного права в Південно-Китайському морі, мир і стабільність у Тайванській протоці, та агресію росії проти України", - сказав Міллер.

Зранку ми повідомили, що візит американського президента відкладено через загрозу потужного урагану в США.

Вчора, 8 жовтня, ураган Мілтон набув найвищого – п’ятого – рівня потужності і може стати одним з найбільш руйнівних в регіоні.

Проте засідання "Рамштайн" можуть перенести через ураган в США. 

 

ураганЕнтоні Блінкен

Останні матеріали

Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Політика
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 12:49
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 10:32
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Політика
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 00:00
(Попередній) план завоювання України? Ні, вирішальний елемент середньострокової стратегії окупації російських територій – Ніколя Тензер
Політика
(Попередній) план завоювання України? Ні, вирішальний елемент середньострокової стратегії окупації російських територій – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 16:30
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
Технології
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
08 жовтня 2024, 14:58
путінський
Політика
путінський "торговець смертю" повернувся до збройового бізнесу. Цього разу з хуситами – WSJ
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 12:43
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 23:00
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Політика
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 16:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється