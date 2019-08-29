Богатирьова вийшла із СІЗО. За неї внесли заставу

Ексміністр має намір домогтися прийняття прокуратурою рішення про закінчення розслідування у її справі

Колишня міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора після внесення за неї 6 млн гривень застави.

"Вона вже на волі", - повідомив "Українським Новинам" адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв.

За словами адвоката, Богатирьова найближчим часом має намір домогтися прийняття прокуратурою рішення про закінчення досудового розслідування в її справі.

Як повідомляли, заставу за Богатирьову вніс депутат Верховної Ради Вадим Новинський.

Нагадаємо, що Раїса Богатирьова повернулася в Україну 27 серпня після того, як Голосіївський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити справу проти неї. Їй інкримінували розтрату 63,5 млн грн під час закупівлі у 2011-2013 роках імунобіологічних препаратів, ліків, медвиробів і обладнання за істотно завищеними цінами, а також розтрату 279 млн грн, використаних у першій половині 2013 року на закупівлю інсулінів у "Індару ".

Печерський районний суд Києва ухвалив заарештувати Богатирьову на 60 днів з альтернативою застави 6 млн гривень.