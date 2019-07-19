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Богдан закликає Генпрокуратуру арештувати все майно Порошенка, - ЗМІ

Глава Офісу президента Андрій Богдан в останні тижні регулярно дзвонить до ГПУ, умовляючи генпрокурора Юрія Луценка ініціювати арешт всього майна п’ятого президента Петра Порошенка
Зокрема, йдеться про можливий арешт заводу Кузня на Рибальському і телеканалу Прямий.
Богдан закликає Генпрокуратуру арештувати все майно Порошенка, - ЗМІ Андрій Богдан

Луценко нібито відмовляється, аргументуючи це тим, що попередня влада теж натякала йому, що непогано було б накласти арешт на активи медіагрупи 1+1, і він відмовився, йдеться у theБабель.

Сам Луценко на запитання журналістів, чи спілкується він з Андрієм Богданом, відповів: "Часто спілкуюся. У службових питаннях. Переважно відповідаю на питання про стан того чи іншого кримінального провадження. Чи часто говорю ні? Буває".

Крім того, Богдан також звертався з проханням заарештувати активи Порошенка і до одного із заступників генпрокурора на ім'я Сергій Кізь, але той теж відмовився.

Нагадаємо, НАБУ проводить обшуки в інвестгрупі ICU у справі "Роттердам +", яка багато років виступала фінансовим консультантом Порошенка, також ICU є радниками щодо продажу Roshen

Компанія розцінила слідчі дії як спробу тиску.
 
Попередня кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, йдеться в заяві НАБУ.
 

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