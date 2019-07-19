Богдан закликає Генпрокуратуру арештувати все майно Порошенка, - ЗМІ
Луценко нібито відмовляється, аргументуючи це тим, що попередня влада теж натякала йому, що непогано було б накласти арешт на активи медіагрупи 1+1, і він відмовився, йдеться у theБабель.
Сам Луценко на запитання журналістів, чи спілкується він з Андрієм Богданом, відповів: "Часто спілкуюся. У службових питаннях. Переважно відповідаю на питання про стан того чи іншого кримінального провадження. Чи часто говорю ні? Буває".
Крім того, Богдан також звертався з проханням заарештувати активи Порошенка і до одного із заступників генпрокурора на ім'я Сергій Кізь, але той теж відмовився.
Нагадаємо, НАБУ проводить обшуки в інвестгрупі ICU у справі "Роттердам +", яка багато років виступала фінансовим консультантом Порошенка, також ICU є радниками щодо продажу Roshen.
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