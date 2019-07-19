Богдан закликає Генпрокуратуру арештувати все майно Порошенка, - ЗМІ

Зокрема, йдеться про можливий арешт заводу Кузня на Рибальському і телеканалу Прямий.

Луценко нібито відмовляється, аргументуючи це тим, що попередня влада теж натякала йому, що непогано було б накласти арешт на активи медіагрупи 1+1, і він відмовився, йдеться у theБабель.

Сам Луценко на запитання журналістів, чи спілкується він з Андрієм Богданом, відповів: "Часто спілкуюся. У службових питаннях. Переважно відповідаю на питання про стан того чи іншого кримінального провадження. Чи часто говорю ні? Буває".

Крім того, Богдан також звертався з проханням заарештувати активи Порошенка і до одного із заступників генпрокурора на ім'я Сергій Кізь, але той теж відмовився.

Нагадаємо, НАБУ проводить обшуки в інвестгрупі ICU у справі "Роттердам +", яка багато років виступала фінансовим консультантом Порошенка, також ICU є радниками щодо продажу Roshen.

Компанія розцінила слідчі дії як спробу тиску.

Попередня кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, йдеться в заяві НАБУ.

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