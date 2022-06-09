НОВИНИУряд Бразилії заборонив продаж iPhone без зарядного пристрою в країні, заявивши, що компанія надає споживачам некомплектний продукт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бразилія призупинила продаж iPhone без зарядного пристрою
Тім Кук
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство юстиції також оштрафувало Apple на 12,275 млн реалів (2,38 млн доларів) і розпорядилося скасувати продаж всіх iPhone, які в комплекті не оснащуються зарядним пристроєм.
Влада відкинула аргумент Apple про те, що практика відмови від зарядного пристрою мала на меті скорочення викидів вуглецю, заявивши, що немає ніяких доказів зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу від продажу смартфона без зарядного пристрою.
Раніше стало відомо, що компанія Apple на найближчій презентації своїх нових пристроїв планує анонсувати сервіс підписки на iPhone, iPad та інші гаджети.
Нагадаємо, що 7 вересня американська компанія Apple покаже нову лінійку iPhone 14. Крім смартфонів, будуть представлені й інші гаджети.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 09 2022 19:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
- ВІДЕО У МВС роз'яснили правила виїзду чоловіків-студентів за кордон під час війни
- ФОТО Спеціальну освітню гарячу лінію для українських батьків запустили у Польщі
- Том Купер про успішні дії українців на одній з ділянок фронту на Херсонщині. Підсумки 4 вересня
- Ситуація на Херсонщині. Том Купер кепкує з російських пропагандистів в тому числі на Заході