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Бразилія призупинила продаж iPhone без зарядного пристрою

Уряд Бразилії заборонив продаж iPhone без зарядного пристрою в країні, заявивши, що компанія надає споживачам некомплектний продукт.
Бразилія призупинила продаж iPhone без зарядного пристрою Тім Кук
Про це повідомляє Reuters.
 
Міністерство юстиції також оштрафувало Apple на 12,275 млн реалів (2,38 млн доларів) і розпорядилося скасувати продаж всіх iPhone, які в комплекті не оснащуються зарядним пристроєм.
 
Влада відкинула аргумент Apple про те, що практика відмови від зарядного пристрою мала на меті скорочення викидів вуглецю, заявивши, що немає ніяких доказів зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу від продажу смартфона без зарядного пристрою.
 
Раніше стало відомо, що компанія Apple на найближчій презентації своїх нових пристроїв планує анонсувати сервіс підписки на iPhone, iPad та інші гаджети.
 
Нагадаємо, що 7 вересня американська компанія Apple покаже нову лінійку iPhone 14. Крім смартфонів, будуть представлені й інші гаджети.
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06 09 2022 19:13
ТЕГИ: iPhone, айфон
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