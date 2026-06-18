Через пожежу в Іспанії зупинили поїзди між Мадридом і Барселоною
18 червня 2026, 17:57
Фото: з вільного доступу
Залізничний оператор Renfe пішов на такий крок на прохання пожежників, які зараз борються з вогнем.
Рух поїздів на швидкісній залізничній лінії між Мадридом і Барселоною призупинили в четвер через лісову пожежу, що спалахнула поблизу колій у Каталонії.
Перебої в роботі залізниці відбуваються на тлі підготовки Іспанії до першої хвилі спеки цього сезону, через яку національна метеорологічна служба прогнозує різке зростання ризику виникнення пожеж із неділі.
Метеорологи попередили, що температура почне зростати з суботи, а в неділю очікується її різке підвищення, особливо на півночі та північному заході країни в Галісії та на Кантабрійському узбережжі. Минулого літа Іспанія та Португалія вже зазнали 16-денної хвилі спеки, яка стала найінтенсивнішою за всю історію спостережень і сприяла поширенню руйнівних лісових пожеж.
Вчені стверджують, що такі екстремальні погодні явища стають дедалі частішими через кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини.