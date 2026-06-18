Через пожежу в Іспанії зупинили поїзди між Мадридом і Барселоною

Залізничний оператор Renfe пішов на такий крок на прохання пожежників, які зараз борються з вогнем.

Рух поїздів на швидкісній залізничній лінії між Мадридом і Барселоною призупинили в четвер через лісову пожежу, що спалахнула поблизу колій у Каталонії.

Про це повідомило агентство Reuters.

Перебої в роботі залізниці відбуваються на тлі підготовки Іспанії до першої хвилі спеки цього сезону, через яку національна метеорологічна служба прогнозує різке зростання ризику виникнення пожеж із неділі.