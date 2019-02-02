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Член НСТУ Глібовицький пропонує переголосувати рішення щодо Аласанії відкрито, інакше, - суд

Він не став називати прізвища тих, хто уже погодився або відмовився від такої пропозиції
Член Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Євген Глібовицький запропонував решті членів скасувати своє попереднє рішення про звільнення Зураба Аласанії і проголосувати з цього питання ще раз, відкрито.
Член НСТУ Глібовицький пропонує переголосувати рішення щодо Аласанії відкрито, інакше, - суд Євген Глібовицький. Фото: dyoma.pp.ua

За його словами, таку пропозицію колегам він зробив у п’ятницю, 1 лютого, повідомляє "Громадське".

"Частина членів вже відреагувала, там є як підтримка, так і критика. Більшість членів (Наглядової ради НСТУ —-ред.) ще не відреагували. Я так розумію, що скоріше за все основна реакція уже буде в понеділок-вівторок. Тому я для себе визначив, що це критичні дати, щоб зрозуміти, яким чином ми рухаємося", - сказав Глібовицький.

Він не став називати прізвища тих, хто уже погодився або відмовився від такої пропозиції. Втім наголосив, що подасть до суду, якщо Наглядова рада зрештою не погодиться скасувати своє попереднє рішення і проголосувати його відкрито.

Глібовицький наголосив, що процедурні порушення під час голосування були занадто серйозними, щоб їх ігнорувати.

Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії сьогодні достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.

Раніше Зураб Аласанія зазначав, що  "судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова - після оприлюднення причин".

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02 02 2019 20:49
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