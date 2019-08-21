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Член ВРП: рішення щодо судді Вовка не пов'язане з відвідуванням Банкової

"Запрошення до Офісу президента стосувалося виключно правової реформи"
Член Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко заявив, що відмова у відстороненні судді Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ніяк не пов'язана з його відвідуванням Офісу президента напередодні.
Член ВРП: рішення щодо судді Вовка не пов Фото: з вільних джерел

"Запрошення до Офісу президента стосувалося виключно питань правової реформи, судової реформи. Вища рада правосуддя бере участь в цьому процесі, оскільки два члени ВРП включені до складу робочої підгрупи в складі Комісії з правової реформи. Обговорювалися питання поліпшення законодавства", - сказав він, повідомляє LB.ua.

За його словами, на цій зустрічі був присутній заступник голови Офісу президента, глава Комісії з правової реформи Руслан Рябошапка.

Овсієнко сказав, що в рішенні щодо Вовка не потрібно шукати політичний підтекст. За його словами, це був змагальний процес, в якому сторона обвинувачення програла.

"Доводи в клопотаннях не знайшли підтвердження документами і матеріалами, які були предметом дослідження", - пояснив він ключовий мотив відмови ВРП в задоволенні клопотання Генпрокуратури.

Раніше, Павло Вовк заявив, що склав повноваження голови ОАСК.

Нагадаємо, ГПУ подала до ВРП клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддів Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та Ігоря Погрібніченка.

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