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Держпідприємство з виробництва фільмів продано за п'ять мільйонів гривень

"Це вже не перша спроба продати цей об'єкт"
Фонд державного майна в рамках "малої" приватизації продав державне підприємство "Українська студія телевізійних фільмів" за 5,1 мільйона гривень.
Держпідприємство з виробництва фільмів продано за п Фото: Youcontrol

"Сьогодні продано єдиний майновий комплекс "Укртелефільм". Це вже не перша спроба продати цей об'єкт. Від колишньої студії телевізійних фільмів залишилися напівзруйновані приміщення. Компанія "Ріелтіс-Плюс" виграла аукціон з ціною в 5,1 млн грн", - зазначив глава Фонду держмайна Віталій Трубаров, повідомляє "Економічна правда".

Крім цього Фонд держмайна продав державну компанію "Київмашсервіс". Вартість цього об'єкта оцінили в 20 млн грн. При цьому в ході торгів вона зросла на 8 млн грн.

Нагадаємо, що Офіс Президента планує велику приватизацію.

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05 08 2019 21:44
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