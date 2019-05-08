Держпідприємство з виробництва фільмів продано за п'ять мільйонів гривень

"Це вже не перша спроба продати цей об'єкт"

Фонд державного майна в рамках "малої" приватизації продав державне підприємство "Українська студія телевізійних фільмів" за 5,1 мільйона гривень.

"Сьогодні продано єдиний майновий комплекс "Укртелефільм". Це вже не перша спроба продати цей об'єкт. Від колишньої студії телевізійних фільмів залишилися напівзруйновані приміщення. Компанія "Ріелтіс-Плюс" виграла аукціон з ціною в 5,1 млн грн", - зазначив глава Фонду держмайна Віталій Трубаров, повідомляє "Економічна правда".

Крім цього Фонд держмайна продав державну компанію "Київмашсервіс". Вартість цього об'єкта оцінили в 20 млн грн. При цьому в ході торгів вона зросла на 8 млн грн.

Нагадаємо, що Офіс Президента планує велику приватизацію.