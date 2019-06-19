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Джемілєв заявив, що кримські татари вийдуть з в'язниці раніше

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що засуджені в окупованому Криму фігуранти сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" "звільняться раніше вироку"
Джемілєв назвав вироки для ув'язненений кримчан "драконівськими" термінами.
Джемілєв заявив, що кримські татари вийдуть з в Мустафа Джемілєв. Фото: Reuters

"Це не новина, вони всім дають такі "драконівські" терміни. Але я думаю, що вони не відсиджуватимуть цей термін: вони переживуть режим Путіна. Вони, як і всі інші, звільняться раніше вироку. А репресивна машина працюватиме далі. У них і іншого виходу немає. У Путіна можуть тільки на терорі і триматися", – заявив Джемілєв у коментарі виданню "Крим.Реалії".

Раніше, 18 червня у Ростові засудили п'ятьох кримчан у "справі Хізб ут-Тахрір" строком від 12 років.

Нагадаємо, 14 червня силовики затримали і доставили до Сімферополя Емірхана Муртазаєва.

Окрім цього, підконтрольний російській владі Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував до 5 серпня вісьмох кримських татар.

Додамо, російські силовики проводили обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали, згодом затримали ще вісьмох кримських татар.

11 червня кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву російські силовики затримали на адмінкордоні з анексованим Кримом.

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19 06 2019 09:25
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