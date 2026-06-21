Ексдепутат Сейму Польщі повернув державну нагороду на знак солідарності з Україною

Пйотр Фоглер повернув президенту Польщі свій "Золотий Хрест Заслуги".

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер повернув президенту Польщі свій "Золотий Хрест Заслуги" на знак протесту проти рішення щодо позбавлення нагороди президента України Володимира Зеленського.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Символічно я повертаю свою нагороду цьому президентові на знак протесту проти безглуздого рішення про позбавлення ордена президента України, України, яка бореться! Це не жест на адресу того президента, який вручав мені цю нагороду, бо я поважаю його, а на адресу нинішнього мешканця Бельведера, який дедалі більше знущається з Польщі та з нас усіх!", – йдеться у дописі.