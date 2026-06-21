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Ексдепутат Сейму Польщі повернув державну нагороду на знак солідарності з Україною

21 червня 2026, 13:51
Ексдепутат Сейму Польщі повернув державну нагороду на знак солідарності з Україною
Пйотр Фоглер повернув президенту Польщі свій "Золотий Хрест Заслуги".
Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер повернув президенту Польщі свій "Золотий Хрест Заслуги" на знак протесту проти рішення щодо позбавлення нагороди президента України Володимира Зеленського.
 
Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.
 
"Символічно я повертаю свою нагороду цьому президентові на знак протесту проти безглуздого рішення про позбавлення ордена президента України, України, яка бореться! Це не жест на адресу того президента, який вручав мені цю нагороду, бо я поважаю його, а на адресу нинішнього мешканця Бельведера, який дедалі більше знущається з Польщі та з нас усіх!", – йдеться у дописі.
 
Нагадаємо, що 26 травня Зеленський надав підрозділу Сил спеціальних операцій "Північ" ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". У Польщі це викликало критику, зокрема з боку Навроцького, який заявив, що такі кроки "дають аргументи російській пропаганді". Він також запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла – найвищої нагороди Польщі, – який йому вручив 2023 року тодішній президент країни Анджей Дуда.
 
19 червня Навроцький у своєму зверненні повідомив, що все-таки позбавив Зеленського ордена. На тлі позбавлення Зеленського ордена міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від польської нагороди – Командорського хреста із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею". Наступного дня керівник ОП Кирило Буданов повідомив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", а посол України в Польщі Василь Боднар – від Кавалерського хреста.
 
20 червня Зеленський повідомив, що повертає орден Навроцькому поштою.
 
Після цього від ордена Білого Орла відмовилися другий, третій і п'ятий президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко й Петро Порошенко.

 

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