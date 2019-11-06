Філарет вважає, що УПЦ знову потрібен патріархат

На зустрічі почесний патріарх вкотре повторив, що він не задоволений умовами Томосу, що об’єднавчого Собору 15 грудня не було, а було "ситуативне зібрання делегатів УПЦ КП", що без наявності патріархату церква не є повністю незалежною.

"Ми не такий Томос маємо! Ми маємо такий Томос, який ставить нас в залежність від Константинопольського патріархату… нам треба мати дійсно незалежну церкву, яка б служила тільки своєму народу і своїй державі",– заявив почесний патріарх Філарет.

На форумі "За Київський патріархат" було близько 150 людей, в тому числі 5 священиків.

Аудиторія – люди середнього й літнього віку.

На форумі також поширювалося звернення до Президента України Володимира Зеленського, в якому містилися заклики підтримати "Київський патріархат" та запевнення, що учасники форуму "завжди відкриті до діалогу з українською владою у всіх аспектах національного будівництва, формування гармонійних відносин між церквою та державою".

Нагадаємо, Почесний патріарх Православної церкви України Філарет (Денисенко) скликає помісний собор Київського патріархату на 20 червня.

"Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали. Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу. Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?", - заявив Філарет.

Раніше почесний патріарх Філарет заявив про своє право скликати Собор для зміни статуту помісної церкви.

В свою чергу, Епіфаній вказав на відсутність підстав для скликання Помісного Собору і зміни статуту ПЦУ, оскільки через це помісна церква може втратити Томос.

Читайте також: Епіфаній оголосив документи Філарета від імені УПЦ КП недійсними