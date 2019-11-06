Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Філарет вважає, що УПЦ знову потрібен патріархат

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет у вівторок провів форум інтелігенції "За Київський патріархат"
На зустрічі почесний патріарх вкотре повторив, що він не задоволений умовами Томосу, що об’єднавчого Собору 15 грудня не було, а було "ситуативне зібрання делегатів УПЦ КП", що без наявності патріархату церква не є повністю незалежною.
Філарет вважає, що УПЦ знову потрібен патріархат Фото: lb.ua

"Ми не такий Томос маємо! Ми маємо такий Томос, який ставить нас в залежність від Константинопольського патріархату… нам треба мати дійсно незалежну церкву, яка б служила тільки своєму народу і своїй державі",– заявив почесний патріарх Філарет.

На форумі "За Київський патріархат" було близько 150 людей, в тому числі 5 священиків.

Аудиторія – люди середнього й літнього віку.

На форумі також поширювалося звернення до Президента України Володимира Зеленського, в якому містилися заклики підтримати "Київський патріархат" та запевнення, що учасники форуму "завжди відкриті до діалогу з українською владою у всіх аспектах національного будівництва, формування гармонійних відносин між церквою та державою".

Нагадаємо, Почесний патріарх Православної церкви України Філарет (Денисенко) скликає помісний собор Київського патріархату на 20 червня.

"Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали. Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу. Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?", - заявив Філарет.

Раніше почесний патріарх Філарет заявив про своє право скликати Собор для зміни статуту помісної церкви.

В свою чергу, Епіфаній вказав на відсутність підстав для скликання Помісного Собору і зміни статуту ПЦУ, оскільки через це помісна церква може втратити Томос.

Читайте також: Епіфаній оголосив документи Філарета від імені УПЦ КП недійсними

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 06 2019 17:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.