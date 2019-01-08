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Генпрокуратура викликала голову Державної судової адміністрації на допит

Генеральна прокуратура викликає голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка на допит на 9 серпня
Повістку опубліковано у четвер на сайті Генпрокуратури.
Генпрокуратура викликала голову Державної судової адміністрації на допит Фото: google.com

Холоднюк викликається на допит на 11:00 в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для проведення процесуальних дій як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів, йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури, інформують в "УП".

Нагадаємо, напередодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

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