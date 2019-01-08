ПОЛІТИКА НОВИНИПовістку опубліковано у четвер на сайті Генпрокуратури.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генпрокуратура викликала голову Державної судової адміністрації на допит
Генеральна прокуратура викликає голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка на допит на 9 серпня
Фото: google.com
Холоднюк викликається на допит на 11:00 в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для проведення процесуальних дій як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів, йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури, інформують в "УП".
Нагадаємо, напередодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.
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