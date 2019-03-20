Гладковський подав декларацію перед звільненням: з січня заробив майже два мільйони

Дружина Гладковського за цей час заробила 1,3 млн грн

Колишній заступник секретаря Ради безпеки та оборони Олег Гладковський подав декларацію перед звільненням.

У декларації зазначено, що з січня цього року він заробив 1,9 млн гривень.

Із них 223 тис. грн - його зарплата в РНБО. Ще 1,7 млн грн - дивіденди від ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Сова", кінцевим бенефіціаром якого він є.

Дружина Гладковського за цей час заробила 1,3 млн грн.

У своїй декларації за 2019 року Гладковський вказав, що його грошові активи складають:

14,3 млн грн внесків у небанківські фінустанови та заборгованості за договором купівлі-продажу корпоративних прав;

готівкові 1,5 млн грн,

€30 тис. і $28 тис.;

на банківських рахунках €304, $62 і 37 тис. грн (Міжнародний інвестиційний банк).

У дружини:

на банківських рахунках - $1,4 млн і €140 тис. (МІБ);

готівкою $35 тис. і 750 тис. грн;

48,4 млн грн внесків у кредитні установи і заборгованості за договором поруки.

З цінного майна Гладковський задекларував годинник Hublot, Corum, Breguet, Ulysse Nardin, пальто Zilli, меблі, набір колекційних монет із 37 штук і домашній кінотеатр Yamaha.

Дружина Гладковського вказала годинники Chanel, Breguet, Carrera, Louis Vuitton, золоті підвіску і сережки з діамантами Damiani, 2 шуби Valentino, пальто Roberto Cavalli, 5 мармурових статуй і фонтан, вазу Versace, столовий і чотири спальних гарнітура.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.