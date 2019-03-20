Гладковський подав декларацію перед звільненням: з січня заробив майже два мільйони
У декларації зазначено, що з січня цього року він заробив 1,9 млн гривень.
Із них 223 тис. грн - його зарплата в РНБО. Ще 1,7 млн грн - дивіденди від ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Сова", кінцевим бенефіціаром якого він є.
Дружина Гладковського за цей час заробила 1,3 млн грн.
У своїй декларації за 2019 року Гладковський вказав, що його грошові активи складають:
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14,3 млн грн внесків у небанківські фінустанови та заборгованості за договором купівлі-продажу корпоративних прав;
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готівкові 1,5 млн грн,
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€30 тис. і $28 тис.;
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на банківських рахунках €304, $62 і 37 тис. грн (Міжнародний інвестиційний банк).
У дружини:
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на банківських рахунках - $1,4 млн і €140 тис. (МІБ);
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готівкою $35 тис. і 750 тис. грн;
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48,4 млн грн внесків у кредитні установи і заборгованості за договором поруки.
З цінного майна Гладковський задекларував годинник Hublot, Corum, Breguet, Ulysse Nardin, пальто Zilli, меблі, набір колекційних монет із 37 штук і домашній кінотеатр Yamaha.
Дружина Гладковського вказала годинники Chanel, Breguet, Carrera, Louis Vuitton, золоті підвіску і сережки з діамантами Damiani, 2 шуби Valentino, пальто Roberto Cavalli, 5 мармурових статуй і фонтан, вазу Versace, столовий і чотири спальних гарнітура.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
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