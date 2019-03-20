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Гладковський подав декларацію перед звільненням: з січня заробив майже два мільйони

Дружина Гладковського за цей час заробила 1,3 млн грн
Колишній заступник секретаря Ради безпеки та оборони Олег Гладковський подав декларацію перед звільненням.
Гладковський подав декларацію перед звільненням: з січня заробив майже два мільйони Олег Гладковський. Фото: dsnews.ua

У декларації зазначено, що з січня цього року він заробив 1,9 млн гривень.

Із них 223 тис. грн - його зарплата в РНБО. Ще 1,7 млн грн - дивіденди від ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Сова", кінцевим бенефіціаром якого він є.

Дружина Гладковського за цей час заробила 1,3 млн грн.

У своїй декларації за 2019 року Гладковський вказав, що його грошові активи складають:

  • 14,3 млн грн внесків у небанківські фінустанови та заборгованості за договором купівлі-продажу корпоративних прав;

  • готівкові 1,5 млн грн,

  • €30 тис. і $28 тис.;

  • на банківських рахунках €304, $62 і 37 тис. грн (Міжнародний інвестиційний банк).

У дружини:

  • на банківських рахунках - $1,4 млн і €140 тис. (МІБ);

  • готівкою $35 тис. і 750 тис. грн;

  • 48,4 млн грн внесків у кредитні установи і заборгованості за договором поруки.

З цінного майна Гладковський задекларував годинник Hublot, Corum, Breguet, Ulysse Nardin, пальто Zilli, меблі, набір колекційних монет із 37 штук і домашній кінотеатр Yamaha.

Дружина Гладковського вказала годинники Chanel, Breguet, Carrera, Louis Vuitton, золоті підвіску і сережки з діамантами Damiani, 2 шуби Valentino, пальто Roberto Cavalli, 5 мармурових статуй і фонтан, вазу Versace, столовий і чотири спальних гарнітура.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

 
 
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20 03 2019 12:37
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