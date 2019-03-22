Голодування Гриба - це протест проти ненадання медичної допомоги, - адвокатка

Адвокатка Павла Гриба Марина Дубровіна пояснила причини голодування політв'язня, про яке він заявив після оголошення вироку Північно-Кавказького окружного райсуду Ростова-на-Дону.

"Павло заявив, що він оголосив голодування і він просить надати медичну допомогу. Це голодування, що називається, не пов'язане з вироком, а пов'язане з його станом здоров'я. Ми розуміємо, що те, що написано на паперах, і те що є насправді - це не відповідає дійсності. І лікар, який вчора заходив у зал судового засідання, він сказав одну дуже важливу фразу - ви не даєте мені його госпіталізувати", - сказала Марина Дубровіна, повідомляє Hromadske.

Павильним рішенням після напруженого судового процесу буде відвезти Павла у в'язничну лікарню - "просто іншої немає, на жаль", вказала вона.

Адвокатка додала, що вже подала коротку апеляційну скаргу. Повну подадуть після отримання тексту вироку.

Вирок Павлу винесли у тому ж суді, де судили ще двох українських політв'язнів - Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

Нагадаємо, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.