Голодування Гриба - це протест проти ненадання медичної допомоги, - адвокатка
"Павло заявив, що він оголосив голодування і він просить надати медичну допомогу. Це голодування, що називається, не пов'язане з вироком, а пов'язане з його станом здоров'я. Ми розуміємо, що те, що написано на паперах, і те що є насправді - це не відповідає дійсності. І лікар, який вчора заходив у зал судового засідання, він сказав одну дуже важливу фразу - ви не даєте мені його госпіталізувати", - сказала Марина Дубровіна, повідомляє Hromadske.
Павильним рішенням після напруженого судового процесу буде відвезти Павла у в'язничну лікарню - "просто іншої немає, на жаль", вказала вона.
Адвокатка додала, що вже подала коротку апеляційну скаргу. Повну подадуть після отримання тексту вироку.
Вирок Павлу винесли у тому ж суді, де судили ще двох українських політв'язнів - Олега Сенцова та Олександра Кольченка.
Нагадаємо, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.
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