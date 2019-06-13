ГПУ переформовує управління спецрозслідувань

"Доки йде розслідування справ Майдану, доки вони не доведені до кінця ніхто не збирається нікого звільняти, нічого закривати"

Генеральна прокуратура України реорганізує управління спецрозслідувань, яке займається справами Майдану. Прес-секретарка генпрокурора запевнила, що це не вплине на розслідування. Водночас, адвокатка родин Героїв Небесної сотні вважає, що слідство намагаються згорнути.

Адвокатська дорадча група 11 червня оприлюднила наказ генерального прокурора Юрія Луценка, який утворює управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях спеціальної категорії й ліквідує відділ організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управліннями спецрозслідувань ГПУ, повідомляє "Громадське".

"Тобто створюється управління прокурорів, які будуть здійснювати процесуальне керівництво над розслідуванням справ Майдану та представляти державне обвинувачення в суді", - пояснили у групі.

У спільноті додали, що утворення управління є лише першим кроком для доведення до логічного завершення та вироків розслідувань у справах Майдану.

За словами прес-секретарки генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган, реорганізація не вплине на розслідування справ Майдану, а Сергій Горбатюк продовжить очолювати управління спецрозслідувань ГПУ.

"Доки йде розслідування справ Майдану, доки вони не доведені до кінця ніхто не збирається нікого звільняти, нічого закривати", - сказала Сарган.

Вона також пояснила, що реорганізація суто внутрішня і пов’язана з тим, що за новим законом "Про прокуратуру" ГПУ не може займатися слідством і ця функція передана Державному бюро розслідувань.

Водночас, на думку адвокатки родин Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської, реорганізація управління спецрозслідувань поверне "статус кво" і відсутність координації між прокурорами у майже половині справ Майдану, які не контролюються процесуальним керівництвом ГПУ у судах - тобто за ці справи ніхто не відповідає.

Закревська зазначила, що в результаті слідство повернеться до "підвішеного стану".

"Тобто підсумок - згортання слідства щодо Майдану та відсутність перспективи у судах у більшості справ", - підкреслила вона.

Нагадаємо, 6 березня директор Держбюро розслідувань Роман Труба повідомив, що ДБР буде готове прийняти "справи Майдану" не раніше листопада 2020 року.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

3 лютого 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані.

Адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила цю інформацію. Заяву Луценка Закревська назвала спробою згорнути розслідування.