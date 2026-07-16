Греція виступила проти санкцій на російський СПГ

Країни Європейського Союзу після трьох днів переговорів не змогли погодити 21-й пакет санкцій проти росії та відклали ухвалення рішення щонайменше на тиждень. Однією з причин стала позиція Греції, яка виступила проти заборони на постачання російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн.

Під час зустрічі послів країн ЄС представник Греції заявив, що запровадження таких обмежень "знищить" грецьку судноплавну компанію Dynagas, яка належить магнату Джорджу Прокопіу. Компанія спеціалізується на перевезенні СПГ із російського проєкту "Ямал СПГ". Як зазначає FT із посиланням на джерела, саме діяльність Dynagas стала ключовим аргументом Афін проти санкцій. За інформацією Politico, Греція виступає проти цих обмежень ще з жовтня 2025 року, коли відповідну заборону було попередньо погоджено.

Dynagas експлуатує 27 газовозів, зокрема судна льодового класу Arc7, які здатні працювати в арктичних умовах і були спеціально побудовані для обслуговування "Ямал СПГ". У Греції стверджують, що ці танкери неможливо ефективно використовувати на інших маршрутах, а після запровадження санкцій компанія буде змушена продати їх незахідним покупцям. За підрахунками Financial Times на основі даних Kpler, із початку 2025 року Dynagas перевезла понад 10 млн тонн російського СПГ на 11 суднах, здійснивши 144 рейси.

Водночас інша компанія Джорджа Прокопіу, Dynacom, продовжує транспортувати російську нафту. За оцінками FT, за останні три роки вона заробила на цих перевезеннях щонайменше 915 млн доларів, що є найвищим показником серед грецьких судноплавних компаній. Крім питання СПГ, країни ЄС також не змогли домовитися щодо перегляду граничної ціни на російську нафту. За інформацією FT, чинне цінове обмеження вирішили залишити без змін до 23 липня, а наступне засідання послів ЄС заплановане на 22 липня.