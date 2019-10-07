НОВИНИПрем’єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує у майбутньому скоротити кількість міністерств до 12 з нинішніх 19 з метою оптимізації роботи всього уряду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман пропонує скоротити Кабмін до 12 міністрів
"У мене є чітке уявлення, якою має бути взаємодія (міністерств). Зростання кількості міністерств – це втрата якості їхньої роботи"
Фото: liga.net
"Вважаю, що 12 міністерств було б достатньо, аби управляти процесами. У мене є чітке уявлення, якою має бути взаємодія (міністерств). Зростання кількості міністерств – це втрата якості їхньої роботи", - зазначив Гройсман, повідомляє Урядовий портал.
Нагадаємо, що Гройсман доручив Мінфіну знайти кошти на військовий парад до Дня Незалежності.
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10 07 2019 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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