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Гройсман пропонує скоротити Кабмін до 12 міністрів

"У мене є чітке уявлення, якою має бути взаємодія (міністерств). Зростання кількості міністерств – це втрата якості їхньої роботи"
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує у майбутньому скоротити кількість міністерств до 12 з нинішніх 19 з метою оптимізації роботи всього уряду.
Гройсман пропонує скоротити Кабмін до 12 міністрів Фото: liga.net

"Вважаю, що 12 міністерств було б достатньо, аби управляти процесами. У мене є чітке уявлення, якою має бути взаємодія (міністерств). Зростання кількості міністерств – це втрата якості їхньої роботи", - зазначив Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, що Гройсман доручив Мінфіну знайти кошти на військовий парад до Дня Незалежності.

 
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10 07 2019 20:59
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