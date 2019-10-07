Гройсман пропонує скоротити Кабмін до 12 міністрів

"У мене є чітке уявлення, якою має бути взаємодія (міністерств). Зростання кількості міністерств – це втрата якості їхньої роботи"

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує у майбутньому скоротити кількість міністерств до 12 з нинішніх 19 з метою оптимізації роботи всього уряду.

"Вважаю, що 12 міністерств було б достатньо, аби управляти процесами. У мене є чітке уявлення, якою має бути взаємодія (міністерств). Зростання кількості міністерств – це втрата якості їхньої роботи", - зазначив Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, що Гройсман доручив Мінфіну знайти кошти на військовий парад до Дня Незалежності.