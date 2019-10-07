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Гройсман доручив Мінфіну знайти кошти на військовий парад до Дня Незалежності

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів України переглянути кошторис проведення військового параду на День незалежності та знайти джерела фінансування параду
Відповідне доручення Гройсман дав міністерці фінансів України Оксані Маркаровій під час засідання уряду 10 липня.
Гройсман доручив Мінфіну знайти кошти на військовий парад до Дня Незалежності Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman

Гройсман заявив, що підтримує рішення президента виділити 300 мільйонів гривень на виплату премій військовослужбовцям, йдеться в "Громадське".

"Але разом з тим я вважаю, що ми маємо провести військовий парад на 24 серпня. Цей парад має бути парадом гордості, доблесті, гідності нашого українського народу, держави. І вважаю, що під час цього параду мільйони українців зможуть засвідчити свою шану та повагу до наших герої", - повідомив Гройсман.

Він зазначив, що профінансувати проведення параду мають не за рахунок соціальних виплат, а за рахунок інших джерел. Він також зазначив, що має "думки про джерела фінансування параду".

Після проведеного аналізу Мінфіном уряд надасть пропозиції щодо фінансування параду президенту Володимиру Зеленському, який і має ухвалити остаточне рішення.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення не проводити військовий парад на День Незалежності, натомість 300 мільйонів гривень будуть спрямовані на премії військовослужбовцям.

Додамо, Порошенко проти скасування військового параду на День Незалежності.

"Воєнний парад – це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом. Про дистанцію, яку вона пройшла за рік з попереднього параду. Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй армії. На сьогодні армія і воїни є найбільш шановною і поважною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно", – наголосив Порошенко.

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10 07 2019 11:33
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