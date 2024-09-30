"Хезболла" обрала нового ватажка

В радикальному шиїтському русі оголосили про обрання нового лідера.

Ним стам Сафі ад-Дін один з небагатьох високопоставлених лідерів радикального руху, які залишилися живими і яких не було на місці удару Ізраїлю по Бейруту в цю п’ятницю.

Про нові призначення пишуть El Balad та Al Arabiya.

Сафі ад-Дін раніше обіймав посаду голови виконавчого комітету Хезболли, він є двоюрідним братом колишньому лідеру угруповання Хасану Насраллі, якого було вбито під час п'ятничного ізраїльського авіаудару, і зятем колишнього командувача іранських сил Кудс Касема Сулеймані, який був вбитий раніше.

Хашем Сафі ад-Дін народився 1964 року в місті Дейр-Канун ан-Нахр на півдні Лівану. Він навчався разом із Насраллою в Наджафі та Кумі (Іран), і став співзасновником Хезболли у 1982-у році. 1994 року Сафі ад-Дін став головою виконавчого комітету, змінивши Насраллу, який на той час очолив радикальний рух.

ЗМІ вказують, що Сафі ад-Дін протягом трьох десятиліть займався конфіденційними справами угруповання, залишивши Насраллі вироблення спільної стратегії.

Ще в 2017 році Держдеп США оголосив Ад-Діна терористом, а наступного року ввів проти нього санкції.

Ми також писали, що вбити главу Хезболли допоміг "кріт" з Ірану.

Нагадаємо, що в суботу, 28 вересня, Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли.