Імпортний "секонд хенд" у вересні зайняв більш ¾ ринку легкових авто
Українці у вересні зареєстрували 23 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів, що в 3,2 рази перевищило реєстрацію нових легкових авто за той же місяць, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У порівнянні з вереснем минулого року реєстрація імпортованих вживаних легкових авто зросла в 2,3 рази, а їхня частка на первинному ринку збільшилася до 76% з 60%.
Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця був Volkswagen Passat - зареєстровано 1460 од. Другим став Renault Megane з реєстрацією 1315 авто, на третьому місці Skoda Octavia з результатом 1203 розмитнених і зареєстрованих авто.
Далі в рейтингу Volkswagen Golf, в активі якого 912 реєстрацій, а замикає п'ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Ford Focus - 798 од.
За даними асоціації, всього з початку року українську прописку отримали 321,6 тис. ввезених з інших країн старих легкових авто, що в 4,5 рази більше, ніж роком раніше. Одночасно, ринок нових легкових автомобілів за той же період склав усього 61,7 тис. машин.
Як повідомлялося, Верховна Рада України в травні відстрочила введення штрафних санкцій для власників автомобілів на іноземній реєстрації (ввезених з 1 січня 2015 року), продовживши період їх розмитнення без штрафів до 21 серпня поточного року (раніше - до 21 травня), проте, за даними ДФС, після цього кількість оформлених автомобілів на єврономерах значно скоротилася.
Нагадаємо, що Зеленський пропонує Раді продовжити період розмитнення "євроблях".
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