Інфляція в Україні прискорилась до 23,8% – Держстат

Інфляція в Україні у серпні відносно липня зросла на 1,1% а у річному вимірі зросла до 23,8%.

Про це свідчать дані Держстату, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що інфляція на споживчому ринку у серпні порівняно з липнем становила 1,1%, з початку року - 19,5%.

При цьому, базова інфляція у серпні порівняно з липнем становила 2,1%, з початку року 15,1%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку у серпні зросли на 0,7%. Найбільше - на 15,4% - подорожчали яйця.

На 6,4-2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої.

Водночас на 13,9% подешевшали овочі, на 0,3% - яловичина та соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби - на 1,7%, алкогольні напої - на 0,7%.

Одяг і взуття подешевшали на 2%, зокрема, взуття - на 2,1%, одяг - на 1,9%.

"Зростання цін на предмети домашнього вжитку, побутової техніки на 5% відбулося в основному через підвищення цін на плити на 9,4%, холодильники - на 9,1%, обігрівачі, кондиціонери повітря - на 8,1%, пральні машини - на 7,4%, пилососи - на 7,3%", - підкреслюють в Держстаті.

При цьому ціни на транспорт зросли на 0,8% - в основному через подорожчання автомобілів на 8,9%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті - на 1,2%.

Водночас на 3,9% подешевшали паливо та мастило.