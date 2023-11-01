Іноземців та поранених почали випускати з Гази через єгипетський КПП

Вперше з 7 жовтня поранені палестинці, діти та іноземці можуть залишити Газу.

Про це повідомляє BBC.

Сьогодні почав працювати пропускний пункт "Рафах" на кордоні з Єгиптом.

Вже відомо, що його перетнули перші машини швидкої допомоги з пораненими цивільними особами, дітьми та іноземцями.

"Є інформація про 88 поранених палестинців, яким дозволять виїхати сьогодні, а також про 500 іноземних громадян", - пише видання.

Крім того, діти є серед тих, хто чекає в машинах швидкої допомоги, щоб переїхати з Гази в Єгипет для лікування.

Раніше МЗС заявило, що Україна готує евакуацію із Сектора Гази.

Минулого тижня Ізраїль заявив про 23 загиблих українців, Україна ці дані поки не підтвердила.