Ірина Луценко заявила, що подасть в суд на Гриценка
"Від імені всіх матерів наших захисників Вітчизни подам на Гриценка до суду. І всі гроші віддам на потреби Армії. Хоч так примушу цього брехуна допомогти Збройним Силам України", - написала вона у Facebook.
Нардеп додала, що вона разом із чоловіком, гепрокурором Юрієм Луценком самостійно купляли каску, бронежилет і намети для сина, так само вони разом із волонтерами привозили продукти на фронт.
Нагадаємо, що Гриценко, намагаючись відповісти на питання в інтерв’ю Дмитру Гордону про причини неучасті в АТО, заявив, що війна давно б закінчилася, якби Луценко та інші чиновники не ховали своїх синів від фронту.
Генеральний прокурор Юрій Луценко відреагував на заяву Гриценка.
"Даю 24 годину "чесному" полковнику для вибачення. Мій син пішов у 2014 на фронт добровольцем і служив солдатом 2 гармати 1 вогневого взводу 2 батареї 1 гаубичного дивізіону 55 Запорізької бригади", - написав Луценко.
Згодом лідер партії "Громадянська позиція" приніс вибачення сину Луценка.
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