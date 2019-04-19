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Історія з Приватбанком вже тисне на валютний курс, - НБУ

Гривня впала на 15 копійок
Національний банк констатує "певні коливання" на міжбанківському валютному ринку в зв'язку з рішенням суду про незаконність націоналізації Приватбанку.
Історія з Приватбанком вже тисне на валютний курс, - НБУ Фото:lb.ua

"Ми не можемо сьогодні прогнозувати, як це (рішення суду - ред.) вплине на курс. Хоча певні коливання були вже сьогодні відчутні - різниця між ранком і закриттям міжбанківського ринку становила плюс 15 копійок по долару", - повідомив глава НБУ Яків Смолій за підсумками наради РНБОУ, інформує FinClub.

"Ми робимо все можливе, щоб не допустити паніки і не допустити інформаційного впливу на стабільність банківської системи", - сказав Смолій.

Також, єврооблігації України у четвер, 18 квітня, впали на 0,6-1,4% після того, як стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію ПриватБанку незаконною.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко доручив Національному банку доукомплектувати банки і відділення готівкою та не допустити паніки через визнання судом незаконною націоналізацію ПриватБанку.

Як відомо окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк".

Кандидат у президенти и чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському  загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.

 

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19 04 2019 12:40
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