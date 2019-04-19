Історія з Приватбанком вже тисне на валютний курс, - НБУ

Національний банк констатує "певні коливання" на міжбанківському валютному ринку в зв'язку з рішенням суду про незаконність націоналізації Приватбанку.

"Ми не можемо сьогодні прогнозувати, як це (рішення суду - ред.) вплине на курс. Хоча певні коливання були вже сьогодні відчутні - різниця між ранком і закриттям міжбанківського ринку становила плюс 15 копійок по долару", - повідомив глава НБУ Яків Смолій за підсумками наради РНБОУ, інформує FinClub.

"Ми робимо все можливе, щоб не допустити паніки і не допустити інформаційного впливу на стабільність банківської системи", - сказав Смолій.

Також, єврооблігації України у четвер, 18 квітня, впали на 0,6-1,4% після того, як стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію ПриватБанку незаконною.