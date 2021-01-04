Кабмін підняв тарифи Укрпошти на доставку пенсій

Кабмін збільшив тариф на доставку пенсій у до 2,65% суми виплати у селах та до 1,3% у містах з 1 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, пише "Економічна правда".

Наразі тарифи на виплату та доставку пенсій і грошової допомоги регулюються постановою КМУ від 04.12.2019 № 987. Проте, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, вони вже не покривають фактичні витрати компанії, необхідні для надання цих послуг.

Так, "для забезпечення належної роботи Укрпошти" з 1 квітня тарифи у місті зростуть з 1,15% до 1,3 %, а в селі та селищах міського типу з 2,3% до 2,65 % від суми виплати.

"Це дозволить Укрпошті забезпечити своєчасну доставку пенсій, а також зберегти робочі місця для 10 тисяч листонош", – додав міністр.

Криклій зауважив, що рішення було компромісним між Мінінфраструктури та Мінсоцполітики, та необхідне для збереження робочих місць листонош.

"Сьогоднішнє рішення уряду по підвищенню тарифів на 11% в середньому на рік менше, ніж відсоток збільшення мінімальної заробітної плати (на 37%, порівнюючи 2020 до 2021), але воно дозволяє продовжити роботу", – додав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Нагадаємо, що "Укрпошті" заборонили підвищувати тарифи