KAZKA відмовилася представляти Україну на "Євробаченні-2019"

Вона готова буде представити Україну на конкурсі наступного року, якщо її оберуть

Виконавиця KAZKA, яка посіла третє місце під час Національного відбору, відмовилася представляти Україну на Євробаченні.

"Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія - об’єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо у 2019 році на Євробачення", - заявила співачка.

KAZKA готова буде представити Україну на конкурсі наступного року, якщо її оберуть.

Нагадаємо, у Суспільному повідомили, що Україна може відмовитися від участі в "Євробаченні-2019".

Раніше колектив Freedom-jazz girls band, який посів друге місце у фіналі Національного відбору, відмовилися від участі у "Євробаченні-2019" у Тель-Авіві (Ізраїль).

Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.

В НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі.