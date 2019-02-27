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CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

KAZKA відмовилася представляти Україну на "Євробаченні-2019"

Вона готова буде представити Україну на конкурсі наступного року, якщо її оберуть
Виконавиця KAZKA, яка посіла третє місце під час Національного відбору, відмовилася представляти Україну на Євробаченні.
KAZKA відмовилася представляти Україну на "Євробаченні-2019" Фото: з вільних джерел

"Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія - об’єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо у 2019 році на Євробачення", - заявила співачка.

KAZKA готова буде представити Україну на конкурсі наступного року, якщо її оберуть.

Нагадаємо, у Суспільному повідомили, що Україна може відмовитися від участі в "Євробаченні-2019".

Раніше колектив Freedom-jazz girls band, який посів друге місце у фіналі Національного відбору, відмовилися від участі у "Євробаченні-2019" у Тель-Авіві (Ізраїль).

Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.

В НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі.

 
 
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27 02 2019 11:14
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