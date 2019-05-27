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Ми з Тимошенко друзі, будемо їй допомагати, - Коломойський

Він також припустив, що у Олега Ляшка після президентських виборів буде "не дуже багата" партія
Олігарх Ігор Коломойський вважає Юлію Тимошенко другом і має намір "допомагати" їй на парламентських виборах шляхом встановлення невисоких цін на рекламу на "1+1".
Ми з Тимошенко друзі, будемо їй допомагати, - Коломойський Юлія Тимошенко, Ігор Коломойський. Колаж

"Ми з нею в нормальних відносинах... Ми з нею друзі, добре. Раз вона назвала мене другом, значить, ми з нею друзі", - сказав Коломойський в інтерв'ю "Українській правді", коментуючи відомий аудіозапис, на якому Тимошенко вітає його з днем ​​народження і називає другом.

Водночас Коломойський вважає, що цей аудіозапис "СБУ, напевно, записало або хтось там", тому що дзвінок був по відкритому зв'язку.

Відповідаючи на питання, чи нормально він спілкується з Тимошенко після президентських виборів, олігарх сказав: "Так, і будемо допомагати їй на парламентських виборах".

На уточнююче запитання, яким чином він буде допомагати Тимошенко, Коломойський пояснив: "Тим, що ціни на рекламу будемо намагатися робити прийнятні для всіх. Тому що їх партія не дуже багата".

Він також припустив, що у Олега Ляшка після президентських виборів буде "не дуже багата" партія, тому що "від нього пішов головний спонсор" (колишній топ-менеджер холдингу СКМ Юрій Зінченко - ред.).

"І якщо у нього матеріальне становище похитнеться, ми будемо намагатися теж...", - сказав Коломойський.

Він заявив, що перед президентськими виборами "1+1" знизив ціни на рекламу, "щоб усі мали можливість потрапити на телеекран в тому ж обсязі, в якому і Петро Олексійович (Порошенко - ред.)".

Також, олігарх Ігор Коломойський заявив, що на майбутніх парламентських виборах буде симпатизувати "усім, крім БПП".

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Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський заявляв, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко зверталася до нього з проханням про підтримку на президентських виборах.

 
 

 

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27 05 2019 10:42
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