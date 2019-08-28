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Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться головою МВС

"У країні повинні бути якісь стабільні речі"
Олігарх Ігор Коломойський вважає, що зараз немає іншої кандидатури на посаду міністра внутрішніх справ, крім Арсена Авакова.
Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться головою МВС Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"У мене навіть немає сумнівів, що Аваков буде міністром. По-перше, немає іншої кандидатури на цю посаду, а по-друге - в країні повинні бути якісь стабільні речі. Я думаю, збережеться і міністр фінансів (Оксана) Маркарова. Ці гідні люди на своєму місці гідно працюють", - сказав Коломойський в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Відповідаючи на питання, яких ще людей президенту Володимирові Зеленському варто зберегти при владі, він відповів, що головне в цьому питанні - результати їхньої роботи.

"Мені все одно, які люди при владі. Головне, щоб концепція вироблена була. Важливі результати. Якщо будемо слухати МВФ і чекати, що вони замість нас будуть керувати країною, у нас буде все погано", - заявив Коломойський.

Нагадаємо, що петиція про відставку Авакова набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів за кілька днів на початку червня. Сам міністр заявив, що не має наміру подавати у відставку.

Відповідаючи на петицію, президент Зеленський заявив, що звільнення голови МВС належить до повноважень Верховної Ради.

ВІдзначимо, що Арсен Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади.

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