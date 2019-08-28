Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться головою МВС
"У мене навіть немає сумнівів, що Аваков буде міністром. По-перше, немає іншої кандидатури на цю посаду, а по-друге - в країні повинні бути якісь стабільні речі. Я думаю, збережеться і міністр фінансів (Оксана) Маркарова. Ці гідні люди на своєму місці гідно працюють", - сказав Коломойський в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".
Відповідаючи на питання, яких ще людей президенту Володимирові Зеленському варто зберегти при владі, він відповів, що головне в цьому питанні - результати їхньої роботи.
"Мені все одно, які люди при владі. Головне, щоб концепція вироблена була. Важливі результати. Якщо будемо слухати МВФ і чекати, що вони замість нас будуть керувати країною, у нас буде все погано", - заявив Коломойський.
Нагадаємо, що петиція про відставку Авакова набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів за кілька днів на початку червня. Сам міністр заявив, що не має наміру подавати у відставку.
Відповідаючи на петицію, президент Зеленський заявив, що звільнення голови МВС належить до повноважень Верховної Ради.
ВІдзначимо, що Арсен Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади.
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