Кононенко вийшов з партії Порошенка

ірю, що ми разом пройдемо цей шлях до спільної мети"

Народний депутат Ігор Кононенко заявив про вихід із партії “Європейська солідарність”.

"Я був і залишаюся прибічником європейського і євроатлантичного вектору розвитку країни, тому робитиму все від мене залежне, щоб захистити вибір українського народу. Цілковито поділяю прагнення партії "Європейська солідарність" бачити незалежну, економічно процвітаючу Україну у вільній сім’ї європейських націй", - повідомив політик у Facebook.

За його словами, свою місію він бачить у тому, щоб дати можливість молодим патріотам брати активнішу участь у розбудові країни.

"Тому я вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші, що не заплямований у гібридній інформаційній війні. Також хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям, тому полишаю партійні посади - це мій особистий внесок у створення "соціальних ліфтів" в Україні. Вірю в нашу молодь і завжди готовий її підтримати", - зазначив Кононенко.

Він констатував, що майбутнє України в ЄС і НАТО, наголосивши: "Вірю, що ми разом пройдемо цей шлях до спільної мети".

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко оголосила про вихід із фракції "Блоку Петра Порошенка" народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма. Згодом із фракції БПП вийшли Сергій Каплін і народний депутат Олександр Грановський.