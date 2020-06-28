Київ та 11 областей не готові до послаблення карантину
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна.
Карантин не готові послаблювати Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу госпіталізовано 237 осіб через коронавірус. Це новий антирекорд по COVID-19 в країні.
Крім того, за даними ЦГЗ, на 28 червня в Україні зафіксовано 42 982 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1129 летальних, 18 934 пацієнти одужали.
Додамо, місцева влада вирішила посилити карантин у Київській області. З 26 червня у регіоні заборонили масові заходи, ресторани зобов'язали закриватися після 22:00, а також посилили контроль.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 28 червня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 27 червня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 26 червня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських