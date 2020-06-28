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Київ та 11 областей не готові до послаблення карантину

Також в цей список входить Львівська область, в якій найбільше випадків COVID-19
До послаблення карантинних обмежень не готові Київ та 11 областей. Ці регіони не відповідають показникам МОЗ.
Київ та 11 областей не готові до послаблення карантину

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна.

Карантин не готові послаблювати Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу госпіталізовано 237 осіб через коронавірус. Це новий антирекорд по COVID-19 в країні.

Крім того,  за даними ЦГЗ, на 28 червня в Україні зафіксовано 42 982 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1129 летальних, 18 934 пацієнти одужали.

Додамо, місцева влада вирішила посилити карантин у Київській області. З 26 червня у регіоні заборонили масові заходи, ресторани зобов'язали закриватися після 22:00, а також посилили контроль.

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28 06 2020 16:00
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