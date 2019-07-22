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Лідер партії "Голос" назвав умови вступу у майбутню коаліцію з його партією

Партія "Голос" готова об'єднуватися в коаліцію з політсилами, які відповідають чітким умовам
За словами Святослава Вакарчука, коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди.
Лідер партії "Голос" назвав умови вступу у майбутню коаліцію з його партією Фото: EPA

"Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо в кого які червоні лінії", – заявив лідер партії "Голос", йдеться в "УП".

"У нас є декілька чітких червоних ліній: перше - Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО; друге – має бути чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання; третє - економіка без жодних олігархів; четверте - депутатів спускаємо з неба на землю", - роз’яснив він.

Вакарчук додав, що його політсила готова домовлятися з тими партіями, з якими у цих питаннях вони знайдуть спільну мову.

Нагадаємо, партія "Голос" Святослава Вакарчука готова вести переговори про створення коаліції з партіями "Європейська солідарність" та "Батьківщина", якщо вони готові підтримувати деолігархізацію.

Додамо, у партії "Європейська солідарність" вважають партію "Голос" своїм головним партнером у Верховній Раді.

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