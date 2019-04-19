Ложкін спростував переговори з олігархом щодо долі Приватбанку

Каже, в Ізраїлі він буває часто, але з Коломойським не зустрічався

Колишній глава Адміністрації президента Борис Ложкін спростував заяву Ігоря Коломойського про те, що він приїжджав до нього в Ізраїль за дорученням глави держави Петра Порошенка з метою врегулювання спору навколо націоналізації ПриватБанку.

Український бізнес на світових ринках представлений переважно експортом сировини, товарів та послуг, і ця форма інтернаціоналізації бізнесу буде розвиватися незважаючи ні на що, стверджує бізнесмен і інвестор Борис Ложкін у своїй колонці для "Нового времени"

За словами Ложкіна, в Ізраїлі він буває часто, але з Коломойським не зустрічався.

"З цікавістю прочитав інтерв'ю з Ігорем Коломойським. Для тих, кому це важливо, повідомляю: я - президент Єврейської конфедерації України і в Ізраїлі буваю часто. Останній раз провів там 3 дні, а не два тижні, з Коломойським не зустрічався і не розмовляв" , - написав Ложкін в Facebook.

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Раніше в інтерв'ю "Економічн правді" Ігор Коломойський розповів, що колишній глава Адміністрації президента Борис Ложкін приїжджав до нього в Ізраїль за дорученням глави держави Петра Порошенка з метою врегулювання спору навколо націоналізації Приватбанку .

Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк".