Ложкін спростував переговори з олігархом щодо долі Приватбанку
За словами Ложкіна, в Ізраїлі він буває часто, але з Коломойським не зустрічався.
"З цікавістю прочитав інтерв'ю з Ігорем Коломойським. Для тих, кому це важливо, повідомляю: я - президент Єврейської конфедерації України і в Ізраїлі буваю часто. Останній раз провів там 3 дні, а не два тижні, з Коломойським не зустрічався і не розмовляв" , - написав Ложкін в Facebook.
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Раніше в інтерв'ю "Економічн правді" Ігор Коломойський розповів, що колишній глава Адміністрації президента Борис Ложкін приїжджав до нього в Ізраїль за дорученням глави держави Петра Порошенка з метою врегулювання спору навколо націоналізації Приватбанку .
Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".
В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк".
Разом з тим, Петро Порошенко виступив зі зверненням до нації, в якому зокрема прокоментував визнання незаконною націоналізацію ПриватБанку.
"План одного з олігархів в разі перемоги Зеленського - повернути собі ПриватБанк. Як бачите, їм вже не терпиться, вони вже розпочали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десятка мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом і новою економічною кризою", - сказав він.
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