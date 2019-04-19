Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ложкін спростував переговори з олігархом щодо долі Приватбанку

Каже, в Ізраїлі він буває часто, але з Коломойським не зустрічався
Колишній глава Адміністрації президента Борис Ложкін спростував заяву Ігоря Коломойського про те, що він приїжджав до нього в Ізраїль за дорученням глави держави Петра Порошенка з метою врегулювання спору навколо націоналізації ПриватБанку.
Ложкін спростував переговори з олігархом щодо долі Приватбанку Український бізнес на світових ринках представлений переважно експортом сировини, товарів та послуг, і ця форма інтернаціоналізації бізнесу буде розвиватися незважаючи ні на що, стверджує бізнесмен і інвестор Борис Ложкін у своїй колонці для "Нового времени"

За словами Ложкіна, в Ізраїлі він буває часто, але з Коломойським не зустрічався.

"З цікавістю прочитав інтерв'ю з Ігорем Коломойським. Для тих, кому це важливо, повідомляю: я - президент Єврейської конфедерації України і в Ізраїлі буваю часто. Останній раз провів там 3 дні, а не два тижні, з Коломойським не зустрічався і не розмовляв" , - написав Ложкін в Facebook.

Читайте також: Коломойський в екзилі. Таємна зустріч на Женевському озері (розслідування)

Раніше в інтерв'ю "Економічн правді" Ігор Коломойський розповів, що колишній глава Адміністрації президента Борис Ложкін приїжджав до нього в Ізраїль за дорученням глави держави Петра Порошенка з метою врегулювання спору навколо націоналізації Приватбанку .

Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк".

Разом з тим, Петро Порошенко виступив зі зверненням до нації, в якому зокрема прокоментував визнання незаконною націоналізацію ПриватБанку.

"План одного з олігархів в разі перемоги Зеленського - повернути собі ПриватБанк. Як бачите, їм вже не терпиться, вони вже розпочали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десятка мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом і новою економічною кризою", - сказав він.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 04 2019 14:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.