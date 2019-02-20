Луценко два тижні не призначає чотирьох слідчих у справах Майдану, - Горбатюк
Про це заявив керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє "Громадське".
Він пояснив, що закон "Про прокуратуру", який передбачав призначення слідчих через Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, втратив чинність 27 листопада 2018 року. Тепер генпрокурор може самостійно призначити людину на посаду, згідно з Кодексом законів про працю.
"Він (Луценко - ред.) обіцяв, потім ще не минулому тижні на зустрічі з приводу будівництва музею (Революції Гідності - ред.) сказав категорично, що "я призначу", але, на жаль, це не відбулося", - розповів Горбатюк.
На запитання, що може заважати Луценку призначити слідчих, він відповів: "Можуть заважати порадники, які кажуть, що не варто цього робити, находячи масу причин".
Нагадаємо, що пріоритетність притягнення до відповідальності президента-утікача Віктора Януковича, яку обрав для себе генеральний прокурор Юрій Луценко, закриває інтерес сприяти в розслідуванні щодо виконавців злочинів на Майдані.
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