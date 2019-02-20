Луценко два тижні не призначає чотирьох слідчих у справах Майдану, - Горбатюк

Тепер генпрокурор може самостійно призначити людину на посаду, згідно з Кодексом законів про працю

Завершенню слідства щодо злочинів на Майдані зокрема заважає непризначення слідчих: генпрокурор Юрій Луценко другий тиждень не може призначити людей на чотири вільні вакансії.

Про це заявив керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє "Громадське".

Він пояснив, що закон "Про прокуратуру", який передбачав призначення слідчих через Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, втратив чинність 27 листопада 2018 року. Тепер генпрокурор може самостійно призначити людину на посаду, згідно з Кодексом законів про працю.

"Він (Луценко - ред.) обіцяв, потім ще не минулому тижні на зустрічі з приводу будівництва музею (Революції Гідності - ред.) сказав категорично, що "я призначу", але, на жаль, це не відбулося", - розповів Горбатюк.

На запитання, що може заважати Луценку призначити слідчих, він відповів: "Можуть заважати порадники, які кажуть, що не варто цього робити, находячи масу причин".

Нагадаємо, що пріоритетність притягнення до відповідальності президента-утікача Віктора Януковича, яку обрав для себе генеральний прокурор Юрій Луценко, закриває інтерес сприяти в розслідуванні щодо виконавців злочинів на Майдані.