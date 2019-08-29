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Луценко підтримав призначення Рябошапки на пост генпрокурора

"Обрання нового генерального прокурора, професійного, що спирається на величезну більшість у Верховній Раді, я вважаю дуже позитивним. Він зможе змінити законодавство, а значить дати новий імпульс роботі правоохоронної системи"
Генеральний прокурор Юрій Луценко перед відставкою підтримав вибір президента Володимира Зеленського на главу ГПУ.
Луценко підтримав призначення Рябошапки на пост генпрокурора Фото: president.gov.ua

"Обрання нового генерального прокурора, професійного, що спирається на величезну більшість у Верховній Раді, я вважаю дуже позитивним. Він зможе змінити законодавство, а значить дати новий імпульс роботі правоохоронної системи", - заявив Луценко у кулуарах парламенту, повідомляє LB.ua.

За словами Луценка, він як людина ззовні системи позбавив Руслана Рябошапку, якого планує призначити Зеленський, від необхідності робити революцію в Генпрокуратурі і дав йому можливість спокійно працювати.

"Я виконав свою частину роботи - зламав НКВС-ну систему. Сьогодні у Генпрокуратури немає ознак тоталітарної каральної машини. Досяг максимальних результатів у тому, де закон мені дозволяє", - сказав Луценко.

Генпрокурор, який йде у відставку, розповів, що після звільнення планує зайнятися здоров'ям і організувати книжковий фонд.

"Буду готуватися до 55-ї річниці дня свого народження. А якщо говорити не жартома, то планую зайнятися здоров'ям. Після в'язниці 16 дірок в стравоході дають про себе знати. А з іншого боку, думаю організувати фонд підтримки української книги. Це те, що я люблю у вільний час, цим буду займатися", - сказав Луценко.

Нагадаємо, що раніше Луценко назвав себе ефективним генеральним прокурором.

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