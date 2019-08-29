Луценко підтримав призначення Рябошапки на пост генпрокурора

"Обрання нового генерального прокурора, професійного, що спирається на величезну більшість у Верховній Раді, я вважаю дуже позитивним. Він зможе змінити законодавство, а значить дати новий імпульс роботі правоохоронної системи"

Генеральний прокурор Юрій Луценко перед відставкою підтримав вибір президента Володимира Зеленського на главу ГПУ.

"Обрання нового генерального прокурора, професійного, що спирається на величезну більшість у Верховній Раді, я вважаю дуже позитивним. Він зможе змінити законодавство, а значить дати новий імпульс роботі правоохоронної системи", - заявив Луценко у кулуарах парламенту, повідомляє LB.ua.

За словами Луценка, він як людина ззовні системи позбавив Руслана Рябошапку, якого планує призначити Зеленський, від необхідності робити революцію в Генпрокуратурі і дав йому можливість спокійно працювати.

"Я виконав свою частину роботи - зламав НКВС-ну систему. Сьогодні у Генпрокуратури немає ознак тоталітарної каральної машини. Досяг максимальних результатів у тому, де закон мені дозволяє", - сказав Луценко.

Генпрокурор, який йде у відставку, розповів, що після звільнення планує зайнятися здоров'ям і організувати книжковий фонд.

"Буду готуватися до 55-ї річниці дня свого народження. А якщо говорити не жартома, то планую зайнятися здоров'ям. Після в'язниці 16 дірок в стравоході дають про себе знати. А з іншого боку, думаю організувати фонд підтримки української книги. Це те, що я люблю у вільний час, цим буду займатися", - сказав Луценко.

Нагадаємо, що раніше Луценко назвав себе ефективним генеральним прокурором.