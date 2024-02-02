Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна задокументувала понад 120 тис. воєнних злочинів внаслідок вторгнення росії – генпрокурор

02 лютого 2024, 20:49
Україна задокументувала понад 120 тис. воєнних злочинів внаслідок вторгнення росії – генпрокурор
Фото: google.com
Зокрема задокументовані вбивства, зґвалтування, тортури, примусові депортації, жорстоке поводження, мародерство.

В Україні наразі задокументовано понад 120 тисяч воєнних злочинів внаслідок широкомасштабного вторгнення рф в Україну. 

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News Генеральний прокурор Андрій Костін.

"Наразі ми задокументували понад 120 тисяч воєнних злочинів, зокрема вбивства, зґвалтування, тортури, примусові депортації, жорстоке поводження, мародерство та багато інших злочинів. Дуже важливо, що вперше з часів Другої світової війни міжнародна спільнота готова притягнути до відповідальності та покарати тих, хто проявив акт агресії та розвʼязав війну", – вказав Костін.

Генпрокурор також наголосив на важливості консолідації цивілізованого світу задля подальшої підтримки України в боротьбі з російським агресором.

"Перемога України в інтересах всього цивілізованого світу: США, ЄС, Великої Британії, Канади та багатьох інших партнерів і друзів України. Вони зацікавлені в тому, щоб ми перемогли в цій війні, звільнили свою землю і відновили справедливість. Адже ця перемога буде не лише заради України та українців. Перемога України буде дуже важливим сигналом для всіх тих, хто наважується розпалювати нові війни та конфлікти в інших частинах світу", – зазначив генпрокурор.

Генеральная прокуратуравійна в Україніросія окупантизлочини рф

Останні матеріали

Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Політика
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 00:27
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Технології
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 16:38
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється