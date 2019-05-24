Луценко: Я вважаю себе ефективним Генпрокурором

"У відставку, звичайно, у свій час піду. Але не через ультиматуми"

Юрій Луценко заявив, що вважає себе достатньо професійним і ефективним Генпрокурором.

"Ми маємо вироки по 2876 корупціонерах підслідної ГПУ категорії "Б": від голови сільради до заступника губернатора. Підкреслюю - 2876. І повернули державі грошей та активів на суму в 125 млрд гривень. Це 4 мільярди доларів. Повернули ми і 240 тис га землі, свого часу вкрадених у військових і цивільних", - заявив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Ліга.Нет".

"У відставку, звичайно, у свій час піду. Але не через ультиматуми. Хочу, щоби передача цих досягнень відбулася в законний, спокійний спосіб, бо будь-які революційні потрясіння, як правило, знищують розпочаті процеси і кримінальні провадження. Я з цього приводу не зустрічався з депутатами, але про парламент знаю майже все. Тому на сьогодні не бачу підстав говорити про недовіру. Але, як відомо, ВР може все. Якщо парламент ухвалить недовіру, то сприйму це нормально. Я поважаю цю інституцію, як орган, який балансує політичну систему країни", - наголосив Луценко.

"Слухайте, всі ці розмови про те, що Коломойський, американці, марсіани можуть мені допомогти залишитися... а як американці кнопки натискатимуть? Ніхто не подумав? З Коломойським "домовився" - хіба, у Коломойського багато депутатів в цьому парламенті? Це все дурня", - обурився генпрокурор.

Нагадаємо, що раніше Луценко заявив, що не бачить "моральних і юридичних підстав", аби йти у відставку.

Натомість, президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.