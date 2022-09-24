Львів’янин переплив Північну протоку в Ірландському морі

Хотів довести світові та Україні, що ми можемо ставити рекорди

Львів'янин Віталій Ступак став першим українцем, який переплив Північну протоку в Ірландському морі, здолавши 42,5 км, пише Високий Замок

"Львів'янин Віталій Ступак переплив Північну протоку в Ірландському морі і став першим українцем, якому вдалося це зробити. Віталій здолав 42,5 км за 14 годин. Заплив розпочався о 5-й ранку і завершився о 18.53 за британським часом", - йдеться у повідомленні.

За словами Віталія, він планував здійснити цей заплив ще у листопаді минулого року. Однак на певний час від своєї мрії довелося відмовитися. Але 8 вересня чоловік довів світові, що українці - сильна нація, і вміють долати перешкоди та ставити рекорди.

Складність цієї протоки полягає в надзвичайно бурхливому морі з холодною водою (в середньому 12°С), наявності небезпечних медуз та непередбачуваних погодних умов.

"Я розумів, що хочу довести світові та Україні, що ми можемо ставити рекорди, привернути увагу глобальної спільноти до нас, тому вирішив не відмовлятися від своєї мети. Тренуватися до запливу я міг тільки в басейні, який сильно відрізняється від реальних умов, але я зробив все, що в моїх силах і здолав Північну протоку", - розповів спортсмен.

Нагадаємо, Північна протока розташована між Ірландією та Шотландією і є однією з семи найскладніших локацій для плавців. Це змагання, яке складається із семи дальніх запливів у відкритій воді через найнебезпечніші морські канали світу. Усі ці протоки на сьогодні зумів перепливти 21 плавець.

Віталію Ступаку 45 років, він спортсмен-аматор, але це не завадило йому стати дворазовим підкорювачем 27-кілометрового марафонського запливу на острові Орта в Італії. Львів'янин - срібний чемпіон запливу в Каламаті, Греція (30 км), учасник першого в Україні пентамарафону (50 км) у 2020 році. У рекордсмена немає спеціальної освіти. Він - батько трьох дітей, економіст-бухгалтер за освітою, але понад 20 років працює спортивним масажистом.

У серпні львів'янин Віталій Ступак підкорив Ла-Манш. Цей заплив він присвятив 30-річчю Незалежності України. Спортсмен йшов до цієї вершини понад 3 роки.