Литва спрямовує €4 млн на енергетичне обладнання Україні

Допомогу спрямовують на критичну інфраструктуру.

Литва спрямує 4 мільйони євро на встановлення сонячних панелей і систем зберігання енергії в українських школах та лікарнях у межах підтримки відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Домовленості були досягнуті під час Конференції з відновлення URC2026 у Гданську, де Шмигаль та міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас підписали спільну декларацію про посилення співпраці у сфері енергетичної стійкості та відновлення.

За словами Шмигаля, раніше передане Литвою обладнання вже використовується в межах проєкту "Промінь надії". Завдяки цьому шість українських медичних закладів уже отримали власну генерацію електроенергії, ще один проєкт перебуває на етапі технічного опрацювання.

Він також зазначив, що серед пріоритетів співпраці залишається екстрена підтримка енергосектору України, зокрема постачання трансформаторів, генераторів, критичних запчастин та іншого обладнання.

Окремо підкреслюється, що демонтоване обладнання з Вільнюської ТЕЦ та Ігналінської АЕС уже використовується для відновлення української енергетичної інфраструктури.

Нещодавно Литва спрямувала 7 млн євро на відновлення України.