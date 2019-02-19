Мангеру не вистачило електронного браслета

Як тільки браслет знайдуть, його одягнуть на Мангера

Глава Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, здав закордонний паспорт, але залишається без електронного браслета через їх відсутність у Херсоні.

"Серед зобов'язань електронний браслет є, але наразі він (Мангер) без нього, оскільки вільних немає в Херсоні", - повідомляють "Українські новини" з посиланням на одного з адвокатів Мангера Дмитра Ільченка.

Зазначається, що як тільки браслет знайдуть, його одягнуть на Мангера. Також адвокат повідомив, що його клієнт вже здав паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.