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Мангеру не вистачило електронного браслета

Як тільки браслет знайдуть, його одягнуть на Мангера
Глава Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, здав закордонний паспорт, але залишається без електронного браслета через їх відсутність у Херсоні.
Мангеру не вистачило електронного браслета Фото:BBC/Владислав Мангер

"Серед зобов'язань електронний браслет є, але наразі він (Мангер) без нього, оскільки вільних немає в Херсоні", - повідомляють "Українські новини" з посиланням на одного з адвокатів Мангера Дмитра Ільченка.

Зазначається, що як тільки браслет знайдуть, його одягнуть на Мангера. Також адвокат повідомив, що його клієнт вже здав паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

 

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19 02 2019 17:32
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