Медведчук вважає, що в Україні заздрять його статусу "кум Путіна"

"Вони настільки заздрять, що в черговий раз хочуть підкреслити: Медведчук - кум Путіна"

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що в Україні сильно заздрять його статусу кума президента РФ Володимира Путіна.

"Вони настільки заздрять, що в черговий раз хочуть підкреслити: Медведчук - кум Путіна", - сказав Медведчук, повідомляє "Українська правда".

За його словами, йому заздрять тому, що він є кумом "найвпливовішої і відомої людини в світі".

"Тому я всім це прощаю. І якщо вони думають, що вони мене цим дістають, вони помиляються", - сказав він.

Медведчук додав, що така згадка про нього робиться для того, щоб налаштовувати людей проти нього, враховуючи українсько-російські відносини.

При цьому він вважає, що ті хто хотів налаштуватися проти нього негативно, вже давно налаштувалися, однак у інших може бути і позитивна думка від згадки про кумівство з Путіним.

Раніше, кандидат у президенти України, чинний глава держави Петро Порошенко звернувся до Служби безпеки із проханням розглянути доцільність участі Віктора Медведчука у форматі гуманітарної групи для звільнення українських заручників у Росії.

Як відомо, генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.