Медведчук вважає, що в Україні заздрять його статусу "кум Путіна"
"Вони настільки заздрять, що в черговий раз хочуть підкреслити: Медведчук - кум Путіна", - сказав Медведчук, повідомляє "Українська правда".
За його словами, йому заздрять тому, що він є кумом "найвпливовішої і відомої людини в світі".
"Тому я всім це прощаю. І якщо вони думають, що вони мене цим дістають, вони помиляються", - сказав він.
Медведчук додав, що така згадка про нього робиться для того, щоб налаштовувати людей проти нього, враховуючи українсько-російські відносини.
При цьому він вважає, що ті хто хотів налаштуватися проти нього негативно, вже давно налаштувалися, однак у інших може бути і позитивна думка від згадки про кумівство з Путіним.
Раніше, кандидат у президенти України, чинний глава держави Петро Порошенко звернувся до Служби безпеки із проханням розглянути доцільність участі Віктора Медведчука у форматі гуманітарної групи для звільнення українських заручників у Росії.
Як відомо, генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.
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