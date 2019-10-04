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Мер Черкас обіцяє демонтувати "аморальні" борди Порошенка з Путіним

"Цей покидьок завдав стільки шкоди нашій Україні, що я вважаю аморальним поширювати подібні речі"
Влада Черкас буде демонтувати білборди з зображенням президента Росії Володимира Путіна навпроти президента України Петра Порошенка, якщо такі з'являться.
Мер Черкас обіцяє демонтувати "аморальні" борди Порошенка з Путіним Фото: з відкритих джерел

"Зараз у багатьох містах України розміщують борди одного із кандидатів в президенти із зображенням Путіна", –  повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у Facebook.

"Попереджаю власників рекламного бізнесу в Черкасах: у разі появи на ваших бордах зображення російського агресора, виконавчий комітет міської ради оперативно проголосує за демонтаж конструкції!", – заявив Бондаренко

"Цей покидьок завдав стільки шкоди нашій Україні, що я вважаю аморальним поширювати подібні речі. Нам Путіна у місті непотрібно!" – додав мер Черкас.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.

У штабі кандидата пояснили, що на нових рекламних білбордах Петра Порошенка він опонує президенту Володимиру Путіну, бо з перемогою Порошенка Україна "остаточно і безповоротно" відірветься від Росії.

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10 04 2019 14:33
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