Мер Черкас обіцяє демонтувати "аморальні" борди Порошенка з Путіним

"Цей покидьок завдав стільки шкоди нашій Україні, що я вважаю аморальним поширювати подібні речі"

Влада Черкас буде демонтувати білборди з зображенням президента Росії Володимира Путіна навпроти президента України Петра Порошенка, якщо такі з'являться.

"Зараз у багатьох містах України розміщують борди одного із кандидатів в президенти із зображенням Путіна", – повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у Facebook.

"Попереджаю власників рекламного бізнесу в Черкасах: у разі появи на ваших бордах зображення російського агресора, виконавчий комітет міської ради оперативно проголосує за демонтаж конструкції!", – заявив Бондаренко

"Цей покидьок завдав стільки шкоди нашій Україні, що я вважаю аморальним поширювати подібні речі. Нам Путіна у місті непотрібно!" – додав мер Черкас.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.

У штабі кандидата пояснили, що на нових рекламних білбордах Петра Порошенка він опонує президенту Володимиру Путіну, бо з перемогою Порошенка Україна "остаточно і безповоротно" відірветься від Росії.