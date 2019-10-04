Мер Черкас обіцяє демонтувати "аморальні" борди Порошенка з Путіним
"Зараз у багатьох містах України розміщують борди одного із кандидатів в президенти із зображенням Путіна", – повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у Facebook.
"Попереджаю власників рекламного бізнесу в Черкасах: у разі появи на ваших бордах зображення російського агресора, виконавчий комітет міської ради оперативно проголосує за демонтаж конструкції!", – заявив Бондаренко
"Цей покидьок завдав стільки шкоди нашій Україні, що я вважаю аморальним поширювати подібні речі. Нам Путіна у місті непотрібно!" – додав мер Черкас.
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.
У штабі кандидата пояснили, що на нових рекламних білбордах Петра Порошенка він опонує президенту Володимиру Путіну, бо з перемогою Порошенка Україна "остаточно і безповоротно" відірветься від Росії.
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