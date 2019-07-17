Мінінфраструктури пропонує зробити деякі мости платними

Також у першу чергу потрібно переходити до платних доріг

Міністерство інфраструктури виступає за будівництво в Україні платних мостів за рахунок приватного підрядника.

"Треба і деякі мости зробити платними. Більшість мостів будуються впродовж 15 років. Наприклад, Подільсько-Воскресенський міст у Києві або запорізький ... Це довгобуди, які забирають гроші з місцевого бюджету. Візьмімо американську модель: даємо це приватному підрядникові ... Кличку це неодноразово пропонували. Підрядник показує прозоре фінансування, ми його погоджуємо, підписуємо і далі він просто бере плату за проїзд", - пояснив заступник міністра, повідомляє LB.ua.

Він також додав, що в першу чергу потрібно переходити до платних доріг.

"Це треба робити терміново, і насамперед почати з Кільцевої дороги Києва, оскільки вона переповнена і люди часто їздять по узбіччю. Одеська траса також переповнена", - зазначив Довгань.

За оцінками Мінінфраструктури, всього на будівництво доріг в Україні (в рамках Національної транспортної стратегії) до 2030 року потрібно закласти 50 млрд євро.

"Якщо буде постійне фінансування, ми виходимо десь на 35 млрд євро з держбюджету. Решта 15 млрд повинен дати приватний інвестор", - зазначив заступник міністра.

25 травня в Києві відкрили пішохідно-велосипедний міст між Хрещатим парком і Володимирською гіркою. Наступного дня два скляні вікна на поверхні підлоги вкрилися тріщинами.

27 травня на "мосту Кличка" тріснуло ще одне скло.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження скляної підлоги нового пішохідно-велосипедного мосту.