Мінінфраструктури пропонує зробити деякі мости платними
"Треба і деякі мости зробити платними. Більшість мостів будуються впродовж 15 років. Наприклад, Подільсько-Воскресенський міст у Києві або запорізький ... Це довгобуди, які забирають гроші з місцевого бюджету. Візьмімо американську модель: даємо це приватному підрядникові ... Кличку це неодноразово пропонували. Підрядник показує прозоре фінансування, ми його погоджуємо, підписуємо і далі він просто бере плату за проїзд", - пояснив заступник міністра, повідомляє LB.ua.
Він також додав, що в першу чергу потрібно переходити до платних доріг.
"Це треба робити терміново, і насамперед почати з Кільцевої дороги Києва, оскільки вона переповнена і люди часто їздять по узбіччю. Одеська траса також переповнена", - зазначив Довгань.
За оцінками Мінінфраструктури, всього на будівництво доріг в Україні (в рамках Національної транспортної стратегії) до 2030 року потрібно закласти 50 млрд євро.
"Якщо буде постійне фінансування, ми виходимо десь на 35 млрд євро з держбюджету. Решта 15 млрд повинен дати приватний інвестор", - зазначив заступник міністра.
25 травня в Києві відкрили пішохідно-велосипедний міст між Хрещатим парком і Володимирською гіркою. Наступного дня два скляні вікна на поверхні підлоги вкрилися тріщинами.
27 травня на "мосту Кличка" тріснуло ще одне скло.
Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження скляної підлоги нового пішохідно-велосипедного мосту.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"
- #бізнес_ветеранів: Видавництво містичної літератури "Дім химер" Влада Сорда"Коли повертаєшся з війни, ти нікому не потрібен. І так побудеш місяць-два, і сам собі стаєш непотрібним. Не знаєш, чим займатися. Після років в армії відбувається дуже сильна профдеформація особистості. Якщо себе не брати в руки, можна спитися", - розповідає Влад про те, що відбувається з багатьма людьми, які пройшли війну і не змогли адаптуватися заново до мирного життя
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch
- #нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев