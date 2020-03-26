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Мінцифри запустило реєстрацію на тестування електронних паспортів

Для того, щоб долучитися до тестування е-паспортів, потрібно зареєструватися на сайті "Дії". Зауважують, що для участі треба мати і біометричний паспорт, і ID-картку, оскільки лише так відомство зможе перевірити коректність відображення даних у застосунку
Міністерство цифрової трансформації запустило реєстрацію на тестування цифрових паспортів у мобільному додатку "Дія".
Мінцифри запустило реєстрацію на тестування електронних паспортів Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє пресслужба відомства, зазначає "Громадське".

"Знаємо, як сильно ви чекаєте на появу паспортів у Дії. Тож готуйте свої смартфони - реєстрацію на тестування цифрових документів оголошуємо відкритою", - інформує Мінцифри.

Для того, щоб долучитися до тестування е-паспортів, потрібно зареєструватися на сайті "Дії". Зауважують, що для участі треба мати і біометричний паспорт, і ID-картку, оскільки лише так відомство зможе перевірити коректність відображення даних у застосунку.

"Радимо не зволікати з реєстрацією. Протестувати цифрові паспорти зможуть 28 000 українців - 20 тис. користувачів Android та 8 тис. користувачів iOS", - додали у відомстві.

Водночас усі, хто має лише один з двох документів, зможуть користуватись ним у "Дії" вже після офіційного релізу.

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26 03 2020 16:58
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