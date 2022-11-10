НОВИНИМіжнародний кримінальний суд (МКС) має намір провести розслідування масової ракетної атаки, що була завдана росією по території України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міжнародний кримінальний суд проведе розслідування масової ракетної атаки по Україні
Міжнародне право забезпечить покарання винних і всіх тих, хто за допомогою зброї та ракет здатний налякати найуразливіших
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє CNN.
"Міжнародне право забезпечить покарання винних і всіх тих, хто за допомогою зброї та ракет здатний налякати найуразливіших", - сказав прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан.
За його словами, закон може бути не таким сильним, як би хотілося багатьом, але він і не такий слабкий, як багато хто думає.
"Співробітники мого офісу минулої ночі були в бункерах разом з багатьма іншими цивільними. Українські діти, жінки та чоловіки. Це питання, яке торкається питань моралі, питань прав і питань емпатії та людяності. Ми повинні бути там, щоб докопатися до істини", - наголосив Хан.
Нагадаємо, що вранці 10 жовтня росія завдала ракетних ударів по Києву, Хмельницькому, Львову, Житомиру, Дніпру та інших містах. Загалом по території України було випущено 84 ракети, 43 з них збиті.
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11 10 2022 15:15 МЕДІА
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