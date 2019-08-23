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На Донбасі поранено двох українських військових, - штаб

З початку поточної доби ворожих обстрілів позицій ООС не зафіксовано
За минулу добу російські окупанти 13 разів порушили режим тиші, в результаті чого поранено двох українських військовослужбовців.
На Донбасі поранено двох українських військових, - штаб Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

"22 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї", - повідомляє штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 9 обстрілів: тричі неподалік Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі біля Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; тричі в районі Богданівки - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" супротивник здійснив 4 обстріли: біля Новолуганського - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; в районі Зайцевого - з гранатометів і кулеметів; два рази поблизу Південного - з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.

"З початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в ранковому зведенні.

Нагадаємо, за попередню добу російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим тиші на Донбасі. Під час обстрілу було поранено одного українського військовослужбовця.

Незважаючи на це, ОБСЄ назвало останнє перемир'я ("хлібне") на Донбасі найефективнішим. А прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми теж відзначила, що, незважаючи на втрати, режим тиші має сприятливий вплив на ситуацію з безпекою в зоні ООС.

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