На Донбасі поранено двох українських військових, - штаб
"22 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї", - повідомляє штаб ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 9 обстрілів: тричі неподалік Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі біля Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; тричі в районі Богданівки - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" супротивник здійснив 4 обстріли: біля Новолуганського - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; в районі Зайцевого - з гранатометів і кулеметів; два рази поблизу Південного - з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.
"З початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в ранковому зведенні.
Нагадаємо, за попередню добу російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим тиші на Донбасі. Під час обстрілу було поранено одного українського військовослужбовця.
Незважаючи на це, ОБСЄ назвало останнє перемир'я ("хлібне") на Донбасі найефективнішим. А прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми теж відзначила, що, незважаючи на втрати, режим тиші має сприятливий вплив на ситуацію з безпекою в зоні ООС.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн