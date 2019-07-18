На лінію розмежування з ОРДЛО дозволять провозити більше товарів, ніж раніше

З ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб уряд скоротив перелік товарів, які заборонено перевозити через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях

Нова норма передбачає визначення переліку тільки заборонених або обмежених для переміщення товарів.

Раніше у списку перелічувалися лише дозволені товари, інформують в "УП".

"Це означає, що особи, які перетинають лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях, незабаром зможуть перевозити будь-які товари, за винятком обмежених або заборонених до переміщення", – ідеться у повідомленні.

Найближчим часом міністерство затвердить відповідний список.

У відомстві врахували пропозиції щодо заборонених товарів з боку громадськості, представників гуманітарних організацій, штабу ООС, інших відомств. Працівники МінТОТ також спілкувалися з населенням на КПВВ.

Новий порядок також визначає видачу дозволів на перетин лінії розмежування, особливості контролю за в’їздом-виїздом через КПВВ, переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово окуповану територію.

Нагадаємо, Україна продовжила на 2020 рік дію заборони на постачання до країни значного переліку російських товарів, уперше введеної наприкінці 2015 року як відповідь на обмежувальні заходи з боку Російської Федерації.

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