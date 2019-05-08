НАБУ з'ясовує чи намагався Кличко підкупити Богдана

У Національному антикорупційному бюро заявили, що розпочали розслідування щодо можливого підкупу глави офіса президента андрія Богдана в інтересах мера Києва Віталія Кличка

У відомстві зазначили, що факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії.

"Детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо можливого вчинення кримінального корупційного правопорушення, підслідного НАБУ. Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі")", - йдеться в "УП" з посиланням на прес-службу НАБУ у Facebook.

Напередодні київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного буро України через заяву керівника Офісу президента Андрія Богдана про пропозицію хабара.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджував, що міський голова Києва й голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не контролює столичну раду й сам це підтвердив.

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