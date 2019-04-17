Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Нацкорпус" навідався до "маєтків Порошенка і Гладковського" в Іспанії

"Свинарчуки живуть в приватному комплексі Ла Загалетта. Топ-корупціонери заховалися від людей навіть в Іспанії – до цих розкішних маєтків просто так не потрапити, тож ми трохи "потролили" охорону і залишили Свинарчукам подарунки від українців"
Представники Національного корпусу влаштували в Іспанії акцію протесту біля будинків, які нібито належать президентові України Петру Порошенко і родині одного з організаторів корупційної схеми в "Укроборонпромі" Олега Гладковського.
"Нацкорпус" навідався до "маєтків Порошенка і Гладковського" в Іспанії ФОТО А. БІЛЕЦЬКОГО

За даними представників "Нацкорпусу", маєток, який нібито належить Порошенку знаходиться в 20 хвилинах від елітних будинків Свинарчуків (Гладковських - ред), який за даними журналістського розслідування був учасником корупційних схем в "Укроборонпромі". Про це повідомляє "Українська правда".

"Свинарчуки живуть в приватному комплексі Ла Загалетта. Топ-корупціонери заховалися від людей навіть в Іспанії – до цих розкішних маєтків просто так не потрапити, тож ми трохи "потролили" охорону і залишили Свинарчукам подарунки від українців", - йдеться у повідомленні.

За інформацією активістів, обидва будинки знаходяться на півдні Іспанії, в невеликому містечку Аталая-Ісдабе.

Представники "Нацкорпусу" розмістили на паркані садиби плакати з написами "Грабують" і "Будь відповідальним. Тримай слово", а також намалювали на асфальті поряд з маєтком  зображення свині і напис "Мародер".

"Ми знаємо, де ви заховалися. Ми прийдемо за вами, де б ви не знаходилися. Ми – ваше нічне жахіття", - написав у Facebook лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, додавши фото з акції в Іспанії.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Верховна Рада зобов'язала Тимчасову слідчу комісію негайно почати розслідувати розкрадання в оборонній сфері, про які йшлося у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2019 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.