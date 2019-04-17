"Нацкорпус" навідався до "маєтків Порошенка і Гладковського" в Іспанії

"Свинарчуки живуть в приватному комплексі Ла Загалетта. Топ-корупціонери заховалися від людей навіть в Іспанії – до цих розкішних маєтків просто так не потрапити, тож ми трохи "потролили" охорону і залишили Свинарчукам подарунки від українців"

Представники Національного корпусу влаштували в Іспанії акцію протесту біля будинків, які нібито належать президентові України Петру Порошенко і родині одного з організаторів корупційної схеми в "Укроборонпромі" Олега Гладковського.

За даними представників "Нацкорпусу", маєток, який нібито належить Порошенку знаходиться в 20 хвилинах від елітних будинків Свинарчуків (Гладковських - ред), який за даними журналістського розслідування був учасником корупційних схем в "Укроборонпромі". Про це повідомляє "Українська правда".

"Свинарчуки живуть в приватному комплексі Ла Загалетта. Топ-корупціонери заховалися від людей навіть в Іспанії – до цих розкішних маєтків просто так не потрапити, тож ми трохи "потролили" охорону і залишили Свинарчукам подарунки від українців", - йдеться у повідомленні.

За інформацією активістів, обидва будинки знаходяться на півдні Іспанії, в невеликому містечку Аталая-Ісдабе.

Представники "Нацкорпусу" розмістили на паркані садиби плакати з написами "Грабують" і "Будь відповідальним. Тримай слово", а також намалювали на асфальті поряд з маєтком зображення свині і напис "Мародер".

"Ми знаємо, де ви заховалися. Ми прийдемо за вами, де б ви не знаходилися. Ми – ваше нічне жахіття", - написав у Facebook лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, додавши фото з акції в Іспанії.